Άστατος ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη ενώ όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, βελτίωση αναμένεται από την Παρασκευή.

Με βροχοπτώσεις φαίνεται πως θα πάμε μέχρι και την Πέμπτη, μιας και περιμένουμε, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, και ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και συη συνέχεια θα πάμε σε αυτό που λέμε το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου».

Από αύριο περιμένουμε ένα γρήγορο πέρασμα και από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, ένα πέρασμα κακοκαιρίας το οποίο θα κρατήσει περίπου 24 ώρες και στη συνέχεια θα οδηγηθούμε σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

Σήμερα Τρίτη, ο άστατος καιρός θα επιμείνει κυρίως για περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο. Επομένως από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά θα έχουμε κατά διαστήματα ααυξημένες συννεφιές, οι οποίες θα συνοδεύονται από βροχές. Οι καταιγίδες θα αφορούν τμήματα του Αιγαίου.

Κατα τη διάρκεια των βραδινών ωρών περιμένουμε επιδείνωση προς τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Θα ξεκινήσουν επομένως βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περιοχές αυτές.

Στην Αττική, σήμερα αν δούμε λίγα φαινόμενα θα εστιάζονται νωρίς το μεσημέρι. Μέσα στην Πέμπτη ο καιρός θα μας τα χαλάσει.Μέχρι 22 βαθμούς ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αποκλείεται να έχουμε ένα πέρασμα από λίγες βροχές. Αύριο Τετάρτη, καθώς θα περάσει το νέο κύμα κκακοκαιρίας θα έχουμε πιο αυξημένες θερμοκρασίες.

Την Τετάρτη θα περάσει ένα ψυχρό μέτωπο, ένα μέτωπο κακοκαιρίας το οποίο θα δώσει βροχές, πρώτα στα βορειοδυτικά και σιγά σιγά τα φαινόμενα αυτά θα κανουν ένα πέρασμα σε όλη τη χώρα για να καταλήξουν μέσα στο Αιγαίο.

Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές. Οι καταιγίδες θα εστιάζονται στο Ιόνιο και καθώς θα πηγαίνουμε προς την Πέμπτη οι καταιγίδες εντοπίζονται στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Στη συνέχεια, ο καιρός βελτιώνεται από την Παρασκευή, πάμε σε ένα πολύ καλό τριήμερο με υψηλές θερμοκρασίες.

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, λίγες ο βροχές, αν θα βγουν, προς τη βορειοδυτική, δυτική Ελλάδα.

Θα δούμε τον υδράργυρο στους 28 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα για την κεντρική, ανατολική και νοτιοανατολική Ελλάδα.

Δευτέρα, παραμονή της εθνικής εορτής, περνάει μια κακοκαιρία, η οποία όμως είναι σύντομη και την Τρίτη δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουμε προβλήματα όσον αφορά τον καιρό και η στρατιωτική παράελαση θα πραγματοποιηθεί χωρίς βροχές.

