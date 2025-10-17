Το πρωί της Παρασκευής ο ανιψιός και η σύντροφός του μαζί με τον δικηγόρο τους έκαναν δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τη δολοφονία του 68χρονου στη Φοινικούντα και εκεί ενημερώθηκαν ότι η εισαγγελέας ζητά εκ νέου να καταθέσουν.

Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στην Φοινικούντα και η σύντροφός του κλήθηκαν για νέες καταθέσεις, μετά από αίτημα της ίδιας της εισαγγελέα.

Κατέθεταν για πάνω από 5 ώρες τη Παρασκευή και οι δύο και όπως σημειώνει ο Alpha, σε μία από τις πολλές καταθέσεις του στους αστυνομικούς, ο ανιψιός είχε πει ότι το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε μέσα από το κάμπινγκ ήταν στον επιστήθιο φίλο του. Συμπτωματικά αυτός είναι ο εργοδότης του 22χρονου, φερόμενου ως ηθικού αυτουργού.

Σημειώνεται πως σε άλλη κατάθεσή του είχε κατονομάσει συγκεκριμένο πρόσωπο Αλβανικής καταγωγής ως φυσικό αυτουργό της δολοφονίας και ηθικό, συγγενικό του πρόσωπο. Το πρωί ο ανιψιός και η σύντροφός του μαζί με τον δικηγόρο τους έκαναν δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας και εκεί ενημερώθηκαν ότι η εισαγγελέας ζητά εκ νέου να καταθέσουν.

Μισή ώρα μετά το έγκλημα ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, επικοινώνησε μέσω του τηλεφώνου της συντρόφου του με τον εργοδότη του 22χρονου κατηγορούμενου φερόμενου ως ηθικού αυτουργού του εγκλήματος. Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς, απάντησε πως είναι φίλος του. Τέσσερις ώρες ωστόσο μετά τη δολοφονία, ο ανιψιός του 68χρονου κατέθεσε στους αστυνομικούς για τον θείο του, τον δύσκολο χαρακτήρα του ενώ έβαλε στο κάδρο των υπόπτων άλλα συγγενικά πρόσωπα.

Τι κατέθεσε στους αστυνομικούς

«Ο θείος μου ήταν οξύθυμος, ειρωνικός και τσακωνόταν με πολλούς. Μαζί μου ήταν κομπλέ γιατί πήγαινα με τα νερά του και ήξερα τις ιδιοτροπίες του. Προσπαθούσα να μην του πηγαίνω πολύ κόντρα, γιατί όπως σας είπα ήταν οξύθυμος. Έπαιρνε στη δούλεψή του διάφορους Αλβανούς, είτε στο κάμπινγκ είτε σε άλλες δουλειές και έβρισκε αρκετούς λόγους να τσακώνεται μαζί τους. Ο θείος μου είχε τσακωθεί και με την ανιψιά του» είπε.

Για τον δράστη του εγκλήματος ο αυτόπτης μάρτυρας είχε δηλώσει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. «Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι, αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν. ο άνδρας αυτός που πυροβόλησε και σκότωσε τον θείο μου και τον Βασίλη, κατά την εκτίμησή μου ήταν 17 με 18 χρονών. Σίγουρα όχι Γερμανός όχι Αυστριακός και μου φάνηκε να είναι η ΄Σέρβος ή Ρουμάνος ή Αλβανός. Ήταν ξανθός πολύ, με λευκό δέρμα, πιο ψηλός από 1,80μ και πολύ αδύνατος» είχε πει.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου, φερόμενου ως φυσικού αυτουργού, είπε πως [ο εντολέας μου δεν είχε κίνητρο καθώς δεν γνώριζε κανέναν από τα θύματα. Παρέδωσε το κινητό του στις Αρχές είναι γνωστή η διαδρομή που ακολούθησε για να επιστρέψει στην Αθήνα και δεν επικοινώνησε με κανέναν από το περιβάλλον του 68χρονου. Ήταν οδηγός στο δίκυκλο και οδηγός παρέμεινε. Όταν κάποιος δεν έχει μπει στη σκηνή του εγκλήματος είναι λογικό να μη γνωρίζει ποιος έχει πυροβολήσει και ποιος είχε κίνητρο στην υπόθεση αυτή. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπήρχε συμβόλαιο θανάτου. Μπορώ να γνωρίζω τι γνώριζε ο εντολέας μου] είπε ο κ. Γκαβέλας.

