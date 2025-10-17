Δύο νεκροί έπειτα από καραμπόλα στον παράδρομο της Εθνικής, στο ύψος των διοδίων στις Αφίδνες.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις Αφίδνες και συγκεκριμένα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο τροχαίο που σημειώθηκε - υπό άγνωστες συνθήκες - ενεπλάκησαν τρία ΙΧ με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Άγνωστος παραμένει, για την ώρα, ο αριθμός των τραυματιών, ενώ η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής.

Ένας νεκρός στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου

Νωρίτερα, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, σημειώθηκε ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.

Κατά τις πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή ενός άνδρα συγκρούστηκε με το φορτηγό, ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας που απέκλεισαν το χώρο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο νοσοκομείο.

Όπως έγινε εντέλει γνωστό, ο άνδρας κατέληξε.