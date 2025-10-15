Πήγε να διασχίσει τις γραμμές τη στιγμή που περνούσε το τραμ.

Φύλακας στην Τουρκία έσωσε γυναίκα που κινδύνευσε να την παρασύρει το τραμ, τραβώντας την τελευταία στιγμή από τις γραμμές.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το περιστατικό που συνέβη στην Καισάρεια. Το τραμ πλησίαζε, ωστόσο η γυναίκα φορούσε ακουστικά και δεν το αντιλήφθηκε. Έτσι, επιχείρησε να διασχίσει τις γραμμές.

Την τελευταία στιγμή ένας φύλακας την τράβηξε και την έσωσε. Από το τράβηγμα η γυναίκα έπεσε κάτω, αλλά μόλις σηκώθηκε όρθια, έχοντας αντιληφθεί τι συνέβη, ευχαρίστησε τον άνδρα και του έδωσε το χέρι της.

