Σημειώνεται ότι υπήρξε κάποια κινητικότητα τον Ιούνιο για τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο, όμως δεν υπήρξε κάποια λύση, ενώ πέρασε η ΔΕΘ και δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου προχωρά σε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι δανειολήπτες, το θέμα θα φτάσει για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Η κινητοποίηση, στις 12:00, μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών, στο Σύνταγμα έρχεται ως συνέχεια του πολύχρονου αγώνα των περίπου 70.000 ελληνικών οικογενειών που έχουν εγκλωβιστεί στα δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου. Όπως αναφέρει η Επιτροπή, οι δανειολήπτες βρίσκονται επί 16 χρόνια σε οικονομική ομηρία, πληρώνοντας διπλάσια ποσά από αυτά που αρχικά δανείστηκαν, ενώ πολλοί κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους μέσω πλειστηριασμών.

Η Επιτροπή επισημαίνει πως η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα στην Ευρώπη χωρίς λύση στο ζήτημα, τη στιγμή που 2,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δανειολήπτες έχουν ήδη δικαιωθεί. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει «τον εφιάλτη των πλειστηριασμών» και να αναλάβει πρωτοβουλία για δίκαιη ρύθμιση.

Η διαμαρτυρία ολοκληρώνεται με πορεία προς τη Βουλή, όπου θα κατατεθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας των δανειοληπτών. Η Επιτροπή ζητά συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, αίτημα που όπως τονίζει παραμένει αναπάντητο εδώ και τρία χρόνια.

Όπως έκαναν γνωστό οι δανειολήπτες, το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Αναφορών της ΕΕ, στις 3 Νοεμβρίου 2025. Η σχετική αναφορά των Ελλήνων δανειοληπτών έγινε αποδεκτή και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που δίνει νέα διάσταση στον αγώνα τους για εξεύρεση δίκαιης λύσης.

Η Επιτροπή καταγγέλλει τα εξής:

«Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που δεν δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες, αλλά οι τράπεζες- προκλητική ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ!

2.500.000 Ευρωπαίοι πολίτες δικαιώθηκαν, αλλά μόνο στην Ελλάδα Πολιτεία-Κυβέρνηση, αφήνουν με την απραξία και σιωπή τους να διαλύεται κάθε έννοια δικαίου και ισονομίας, «δικαιώνοντας» τις τράπεζες και αφανίζοντας οικογένειες.(αυτοκτονίες, θάνατοι, αρρώστιες, λεηλασία και υφαρπαγή περιουσιών…)

Θέλουμε και απαιτούμε, να σταματήσει ο εφιάλτης του πλειστηριασμού της κατοικίας μας και των όσων συνεχίζουν αδίστακτα μεθοδεύουν και διαπράττουν σε βάρος των οικογενειών μας, Τράπεζες και Funds!»