Η εβδομάδα συνεχίζεται με έναν ήπια φθινοπωρινό καιρό, πράγμα που σημαίνει οτι δεν θα απουσιάζουν οι βροχές. Οι βροχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι περισσότερες μέρα με τη μέρα στη δυτική Ελλάδα και προς τη δυτική ηπειρωτική χώρα, όπου εκεί περιμένουμε την Παρασκευή τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες. Πιο ήπια θα είναι τα φαινόμενα πιο ανατολικά.

Υπάρχει μία κακοκαιρία, προς την περιοχή της κεντρικής Μεσογείου, το οποίο θα δώσει αυτά τα φαινόμενα κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα όπως επίσης στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα καθώς θα πηγαίνουμε προς το Σάββατο και την Κυριακή.

Σήμερα, θα έχουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως προς την περιοχή της Πελοποννήσου, προς την κεντρική και ανατολική Στερεά, θα δούμε κάποια φαινόμενα και στον νομό της Αττικής, στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία αλλά και τα δυτικότερα τμήματα της Θράκης. Εκεί θα εστιάζονται αυτές οι βροχές τοπικού χαρακτήρα.

Κυρίως την Παρασκευή ο άνεμος θα στραφεί σε νότιο μέσα στο Ιόνια, προσεγγίζοντας τα 7 ακόμη και τα 8 μποφόρ. Επομένως η Παρασκευή θα είναι μία μέρα κακοκαιρίας, ιδιαίτερα για τη δυτική Ελλάδα.

Οσον αφορά τις θερμοκρασίες, αν και έχουν μαλακώσει τις πρωινές ώρες, η ψυχρούλα εξακολουθεί να είναι έντονη, ιδιαίτερα στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας.

Στην Αττική, οι συννεφιές θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια και δεν αποκλείεται κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα να συναντήσουμε μια ζώνη βροχοπτώσεων που θα απασχολήσει περιοχές του Σαρωνικού, όπως επίσης και τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι μέτριοι και η θερμοκρασία έως και 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες ήπιες τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι μέτριοι και ο υδράργυρος στους 22 βαθμούς το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη, θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα του Ιονίου Πελάγους. Λίγες βροχούλες αναμένονται στα δυτικά και νότια.

Την Παρασκευή, η κακοκαιρία μετατοπίζεται λίγο πιο ανατολικά. Κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, θα συναντήσουμε τις περισσότερες καταιγίδες με λίγα περάσματα βροχών στις υπόλοιπες περιοχές.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να εκτονώνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Θα οδηγηθούμε σε εναν καιρό τύπου Π και θα επηρεάζεται κυρίως η δυτική Ελλάδα, τα βόρεια τμήματα αλλά και το ανατολικό Αιγαίο για να περάσουμε σε μια πιο οργανωμένη κακοκαιρία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Συνοπτικά η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι ημέρες κακοκαιρίας, κυρίως για τη δυτική Ελλάδα, κάποια φαινόμενα θα εκδηλωθούν και προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Την Κυριακή το βράδυ έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από την κεντρική Μεσόγειο. Έτσι φαίνεται πως θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες, με συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας.

