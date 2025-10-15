Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πού θα χρειαστείτε ομπρέλα.

Βροχερός θα είναι και σήμερα, Τετάρτη, ο καιρός, στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, αφού σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα σημειωθούν αρχικά πυκνές νεφώσεις αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες ακόμα και σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες ενώ στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Από τη νύχτα στο Ιόνιο αναμένονται νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά και τα νότια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, βαθμιαία βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο από τη νύχτα νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 βαθμιαία στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν στην Κρήτη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.