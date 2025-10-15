Στον «Ευαγγελισμό» μεταφέρθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης ο Πάνος Ρούτσι.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, βρισκόταν στο Σύνταγμα, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων του από την Δικαιοσύνη, όταν και σταμάτησε την απεργία πείνας που διήρκησε 23 ημέρες.

Ο πατέρας του Ντένις, ο οποίος στις 7 Οκτωβρίου σταμάτησε την απεργία πείνας στο Σύνταγμα έπειτα από 23 μέρες, είχε τάσεις λιποθυμίας και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Εκεί εισήχθη στα επείγοντα του νοσοκομείου για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις από γιατρούς και νοσηλευτές.