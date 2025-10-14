Υπό κράτηση θα παραμείνει ο κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό.

Αύριο τελικά θα δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ο άνδρας που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό σε βάρος 43χρονης οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως επειδή οδηγούσε με χαμηλή ταχύτητα.

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου ο κατηγορούμενος να βρει δικηγόρο ενώ μέχρι αύριο παραμένει κρατούμενος. Ο κατηγορούμενος ενώπιον του δικαστηρίου δήλωσε ότι δεν είναι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ιδιωτικού ιατρείου, στα νότια προάστια.

Παρούσα στο δικαστήριο ήταν και η 43χρονη η οποία ζήτησε να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε τοξικολογικές εξετάσεις.