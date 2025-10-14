Το πρώτο κύμα αναμένεται να εκδηλωθεί την Πέμπτη προς Παρασκευή καθώς οι καταιγίδες θα χτυπήσουν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στην ανάρτηση του ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει πως δεν θα επηρεαστούν όλες οι περιοχές. Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση το Σάββατο ενώ από Κυριακή προς Δευτέρα θα εκδηλωθούν ξανά βροχές που θα πλήξουν ακόμα και την Αθήνα.

Για δύο 2ήμερα αρκετά βροχερά, προειδοποιεί ο Θοδωρής Κολυδάς στη νέα πρόγνωση καιρού που ανέβασε σήμερα στα social media του. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή την εβδομάδα περιμένουν 2 διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα πλήξουν με βροχές και καταιγίδες ακόμα και την Αθήνα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν. Η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα κεντρικά και Βόρεια (όχι όμως σε όλες τις περιοχές) και η άλλη διαταραχή Κυριακή προς Δευτέρα, που θα προακλέσει και στην Αθήνα κάποιες καλές βροχές.

Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν σημαντικά και διατηρούνται σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι την Παρασκευή στο Ιόνιο».

{https://x.com/KolydasT/status/1978026960946082122}