Φαίνεται πως αλλάζει το σκηνικό του καιρού με την κακοκαιρία πλέον να μετατοπίζεται προς την Παρασκευή και όχι την Τετάρτη που ήταν αρχικά «προγραμματισμένο».

Αλλαγή θα σημειώσει ο καιρός τα επόμενα 24ωρα. Η οργανωμένη κακοκαιρία που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη, τελικά θα έρθει από τα δυτικά τις πρώτες ώρες της Παρασκευής.

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος αναφέρει στο προσωπικό του blog ότι ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης έχουν μεταφερθεί στην Α-ΒΑ Ευρώπη, με αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και γενικότερα την επικράτηση σχεδόν χειμωνιάτικου καιρού. Στις υπόλοιπες περιοχές της ηπείρου μας ο καιρός είναι γενικά ήπιος με αξιόλογες βροχές μόνο στην Α. Ισπανία και κυρίως στις Βαλεαρίδες. Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Ν. Πελοπόννησο και πιθανώς στο Ν. Ιόνιο, τη Δ. Κρήτη και την κεντροανατολική Μακεδονία. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής.

Την Τετάρτη (15/10), προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και πιθανώς στην Κρήτη. Οι άνεμοι μόνο στο Α. Αιγαίο και το Καρπάθιο θα φθάσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Πέμπτη (16/10), τοπικές βροχές, κατά κανόνα ασθενείς, θα σημειωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα. τη Θεσσαλία και την κεντροδυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ έως ΝΑ με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Ιόνιο).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αργά τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή και στη διάρκεια της Παρασκευής (17/10) στη Δ-ΒΔ Ελλάδα είναι αρκετά πιθανό να εκδηλωθούν αξιόλογης έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες. Προφανώς, αυτό θα γίνει πιο ξεκάθαρο στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων, αναφέρει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με την σειρά του το windy, δείχνει ότι ο καιρός θα «βαρύνει» από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Αρχικά, καταιγίδες θα πέσουν στο Ιόνιο τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Από νωρίς το πρωί όμως το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί ανατολικά όπου θα πέσουν καταιγίδες σε Κέρκυρα, Ήπειρο και γενικά στη δυτική Ελλάδα αλλά και στην δυτική Πελοπόννησο.

Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής η κοκακαιρία θα δώσει φαινόμενα σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, της Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας ενώ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτο τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα έχουν εξασθενίσει.