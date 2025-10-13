«Οι εργαζόμενοι στο χώρο του Τύπου, με τα ήδη εξοντωτικά ωράρια και την αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας λένε όχι στο 13ωρο», η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.

Με φόντο την απεργία της 14ης Οκτωβρίου για το νέο εργασιακό η ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση « Οι εργαζόμενοι στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους όλης της χώρας ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές που οδηγούν σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και σε συρρίκνωση των δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν με αγώνες.

Οι εργαζόμενοι στο χώρο του Τύπου, με τα ήδη εξοντωτικά ωράρια και την ολοένα και αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας μας λέμε «ΟΧΙ ΣΤΟ 13ΩΡΟ» και τονίζουμε, ότι δεν είμαστε αναλώσιμοι και ο χρόνος της εργασίας μας δεν είναι εμπόρευμα χωρίς όρια και χωρίς όρους.

Το νέο αυτό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα έρχεται να προστεθεί στην συνεχιζόμενη άρνηση εκ μέρους των οργανώσεων των εργοδοτών να προσέλθουν ακόμα και σε διάλογο για την κατάρτιση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Άρνηση η οποία έχει ως αποτέλεσμα υποαμειβόμενους εργαζομένους, όμηρους ατομικών συμβάσεων, όπου επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού. Επίσης, δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο που να αντιμετωπίζει την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου.

Παράλληλα, όχι μόνο οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, βιώνουμε σειρά αλλεπάλληλων εκρηκτικών αυξήσεων, οι οποίες δημιουργούν μία ασφυκτική κατάσταση για τους εργαζόμενους που βλέπουν τα εισοδήματα και τους πόρους τους ουσιαστικά να εξανεμίζονται, χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας.

Διατρανώνουμε τη διαμαρτυρία μας για τη συνεχιζόμενη και διαρκώς αυξανόμενη πίεση σε βάρος της δημοσιογραφίας και των δημοσιογράφων και τελικά σε βάρος της αξιόπιστης και ελεύθερης ενημέρωσης, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας.

Διεκδικούμε:

ΣΣΕ σε όλα τα ΜΜΕ στον ιδιωτικό τομέα και άμεσες και ουσιαστικές αυξήσεις στους ονομαστικούς μισθούς και τις συντάξεις. Επισημαίνεται ότι στην οδηγία της ΕΕ, καλούνται τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να καλύπτονται από αυτές το 80% των εργαζομένων.

Αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας.

Εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης για την προστασία των εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Ενημέρωση με αξιοπιστία και πλουραλισμό.»