Το κύκλωμα ήταν καλοστημένο και έδινε στους πελάτες φαινομενικά «νόμιμες» αποδείξεις.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό διαδικτυακής απάτης, είδε το φως της δημοσιότητας με ένα εξαιρετικά καλοστημένο κύκλωμα, να κλέβει 105.000 ευρώ από έναν 60χρονο άνδρα.

Οι επιτήδειοι, κατάφεραν να ξεγέλασουν τον άνδρα τάζοντάς του επενδύσεις στο Λονδίνο, με τον 60χρονο να περιγράφει στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» όλα όσα βίωσε με το οργανωμένο κύκλωμα που ξεγελά μέχρι και ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο του χρηματιστηρίου.

«Μέσα στο διαδίκτυο είδα μία διαφήμιση της τράπεζας ότι μπορούμε να επενδύσουμε και με τεχνητή νοημοσύνη.

Άφησα το τηλέφωνό μου και μετά από μία – δύο ώρες επικοινώνησαν μαζί μου. Ξεκινήσαμε με 500€. Επικοινωνούσαμε σχεδόν κάθε μέρα. Και ξεκινήσανε με κάτι μικροποσά που υποτίθεται ότι κερδίζεις. Μετά από δυο – τρεις μέρες, έβαλα άλλα δύο χιλιάρικα».

Όπως αναφέρει το θύμα, το κύκλωμα ήταν τόσο καλοστημένο που έδινε στον πελάτη όλα τα πρωτόκολλα φερεγγυότητας.

Αποδείξεις, πλατφόρμες, λογαριασμοί, όλα έμοιαζαν να συμφωνούν με το γράμμα του νόμου.

«Μου έδινε οικονομικές συμβουλές, θα επενδύσουμε μέχρι τώρα εδώ, μέχρι τώρα εκεί. Λέω ρε παιδιά, μέχρι πού θα πάει το να επενδύουμε, γιατί άρχισαν να φεύγουν ύστερα ποσά διάφορα. Τα δύο γίναν πέντε χιλιάρικα, τα πέντε γίναν δέκα στις επόμενες καταθέσεις. Μέχρι και 15 υπήρχε κατάθεση. “Αφού τα βλέπεις”, λέει, “ότι κερδίζουμε”».

Η δράση του κυκλώματος

Η πλατφόρμα τους ήταν καλά οργανωμένη. Είχαν απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις.

Οι απατεώνες είχαν τον τρόπο να χειραγωγήσουν ακόμη και τον πιο καλά ενημερωμένο επενδυτή μιλώντας του καθημερινά στο τηλέφωνο και καθοδηγώντας τον προς το υποτιθέμενο συμφέρον του.

«Ήταν τόσο πειστικό και η καθημερινή επαφή. Τους είπα “ρε παιδιά, τα χρήματα γίναν πολλά θέλω να βγάλω”. Λέει “όχι τώρα θα περιμένεις”. Λέω “μέχρι πότε θα περιμένω το αργότερο;” Λέει “το αργότερο θα είναι 7 Αυγούστου, θα σηκώσεις όλο το κεφάλαιο”. Γιατί λέει τότε θα ανακοινώσει μέτρα ο Τραμπ. Μετά από 8 – 9 εμβάσματα που είχα στείλει, με παίρνουν από την τράπεζά μου ότι μάλλον έχετε πέσει θύμα απάτης κι έχουμε μπλοκάρει το ebanking σας», είπε το θύμα της απάτης.

«Λέω τα τελευταία 10 χιλιάρικα που σας έστειλα έγιναν 100, φτάνει. Η ψυχολογική μου κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, είχα χάσει τον ύπνο μου, γυρνούσα σαν το φάντασμα μέσα στο σπίτι. 105.000€. Στον Θεό ελπίζω. Είναι οι οικονομίες μίας ζωής. Πλέον έχω μία ηλικία, δεν έχω άλλες πηγές εσόδων. Ήμουν στα πρόθυρα της κατάθλιψης και ακόμα δεν μπορώ να το ξεπεράσω».

