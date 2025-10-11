«Ο χρόνος που περνά, με φέρνει ακόμα μία μέρα πιο κοντά στα κορίτσια μου» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Δύο χρόνια έχουν περάσει από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με την οικογένεια Πλακιά να χάνει τρία από τα μέλη της, τις δίδυμες Χρύσα και Θώμη και την ξαδέρφη τους, Αναστασία.

Μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο Νίκος Πλακιάς περιγράφει το κενό που νιώθει η οικογένεια μετά τον χαμό των τριών κοριτσιών και τον αγώνα για δικαιοσύνη.

«Η διαχείριση ήταν δύσκολη. Δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Σιγά σιγά όταν καταλάβαμε, βιώσαμε το απόλυτο κενό. Δεν είχαμε το κουράγιο να σηκωθούμε από τα κρεβάτια μας. Έψαχνα να δω αν τα παιδιά μας χρειάζονταν, αν φώναξαν ‘μπαμπά’, ‘μαμά’ και δεν ήμουν εκεί να τα βοηθήσω. Αυτό με έτρωγε».

«Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα. Τα παιδιά μας μας άφησαν στοιχεία για να δικάσουμε. Ο αριθμός τρία στην οικογένειά μας ακόμα με τρομάζει. Δεν σκέφτομαι τρία, σκέφτομαι ότι αυτά τα παιδιά ήταν ένα. Μαζί ήρθαν στη ζωή, αγκαλιά έφυγαν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddfare5esb8x?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Νιώθω μίσος για όλους τους υπεύθυνους. Έχω πολύ μίσος, δεν μπορώ να διανοηθώ τον τρόπο με τον οποίον χάσαμε τρία παιδιά. Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει να υπάρχει στην υπόθεση των Τεμπών, αλλά κακούργημα. Και από τον Καραμανλή, τον Τριαντοπουλο μέχρι τον σταθμάρχη. Και ο πρωθυπουργός πρέπει να λογοδοτήσει. Εδώ και 1,5 χρόνο κάνω ένα ερώτημα: εκείνο το βράδυ ο πρωθυπουργός ενημερωνόταν, ναι ή όχι; Γιατί δεν απαντάει;».

Όσο για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, είπε πως κατάφερε να ταρακουνήσει ένα ολόκληρο σύστημα.

«Δεν πήγα στον Πάνο Ρούτσι, γιατί φοβόμουν ότι θα κάνω κακό αντί για καλό. Ήταν μία απόφαση του Πάνου, δεν μπορεί να την καπηλευτεί κανένας άλλος. Δυστυχώς, τα καπήλευσαν κάποιοι άλλοι, όχι εγώ. Είδα έναν άνθρωπο που μπόρεσε να ταρακουνήσει το σύστημα»

Όπως είπε ο ίδιος, του προκαλεί θυμό που ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναδημοσιεύει τις απόψεις του, ενώ αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού: «Πάντα θα κάνω μία αγκαλιά στη Μαρία Καρυστιανού. Είναι η μάνα που έχασε το παιδί της. Δεν μπορώ να ακυρώσω τη Μαρία, όταν ήταν η πρώτη που πήγε στο σημείο μηδέν και έδειξε με το δάχτυλο και ρώτησε ποιος το έκανε».

Ο Νίκος Πλακιάς κατήγγειλε πως σε βάρος της υπόθεσης των Τεμπών έχουν παιχτεί τεράστια πολιτικά παιχνίδια.

«Είχα δώσει μία υπόσχεση στα κορίτσια, ότι δεν θα πάθουν ποτέ τίποτα. Δεν την κράτησα. Από μικρά τα αγκάλιαζα και έλεγα ‘δεν θα πάθετε τίποτα’. Δεν την κράτησα την υπόσχεση. Μου έφυγαν μέσα από τα χέρια, αυτό δεν θα το συγχωρήσω».

«Εάν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και για πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω ''ορίστε, θα σας δικάσουν τα παιδιά μου'' και θα φύγω».

«Πως να συνηθιστεί το άδειο δωμάτιο; Όταν μπαίνω στο σπίτι μέσα κοιτάω τα κρεβάτια τα άδεια. Πως να συνηθίσω αυτή την εικόνα; Τα παιδιά μου είναι κάπου μακριά, θα τα δω, ο χρόνος περνάει. Μία μέρα πιο κοντά σε αυτές. Να τις δω, να τις σφίξω 5-10 λεπτά στην αγκαλιά μου. Δεν πρόλαβα να τους πω πόσο τις αγαπούσαμε», είπε ο Νίκος Πλακιάς.