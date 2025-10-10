Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια κάθειρξη αλλά το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων για τη γυναικοκτονία.

Ποινή 18 ετών επιβλήθηκε στον πρώην σύντροφός της Γαρυφαλλιάς για τη γυναικοκτονία της τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα.

Ο 50χρονος πρώην σύντροφός της κρίθηκε ένοχος για τη θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη της Γαριφαλλιάς Ηλιοπούλου, την οποία ξυλοκοπήσει άγρια σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου.

Η υπεράσπιση ζήτησε να ληφθούν υπόψη δυο ελαφρυντικά εκείνα του πρότερου έντιμου βίου και της μεταμέλειας αλλά απορρίφθηκαν και τα δύο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια κάθειρξης αλλά το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων.

Σε αποκλειστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που εξασφάλισε το ErtNews φαίνεται η στιγμή που η γυναίκα βγαίνει από ένα ξενοδοχείο, κοντοστέκεται στο πάρκινγκ λίγο πριν της επιτεθεί ο σύντροφός της. μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της εισήχθη στην εντατική και λίγες ημέρες μετά κατέληξε.

Η κάμερα κατέγραψε τον σύντροφό της να προσπαθεί να τη συνεφέρει, να τη σηκώνει και την ταρακουνάει ενώ εκείνη έχει πέσει στο έδαφος. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας πεζός στο σημείο και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

