Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στη χώρα μας τις επόμενες μέρες ωστόσο, η καλοκαιρία θα διακοπεί απότομα από μία νέα κακοκαιρία.

Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στην χώρα για αρκετές ακόμα μέρες. Και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Επιπλέον, με καλές καιρικές συνθήκες να συνεχιστεί ο καιρός μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες για να πάμε κοντά στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, που περιμένουμε ένα κύμα κακοκαιρίας να οργανωθεί και να κινηθεί προς τη χώρα μας και να μας δώσει βροχές και πιο φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο.

Από την Τετάρτη φαίνεται πως ο καιρός θα «τουμπάρει» με ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό να ρίχνει την θερμοκρασία. Όπως φαίνεται στους χάρτες του windy, η αλλαγή του καιρού προσδιορίζεται από το μεσημέρι της Τετάρτης όπου θα επηρεαστούν Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Πελοπόννησος και περιοχές του Αιγαίου.

Τέλος, καταιγίδες, σύμφωνα με τα τωρινά στοιχεία αναμένονται να πέσουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στη Θεσσαλία.