«Επενδύουμε στο πιο πολύτιμο κεφάλαιο της πόλης, τα παιδιά μας» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Δύο νέες ενημερωτικές εκστρατείες στα Δημοτικά και τα Γυμνάσια της πόλης ξεκινά ο Δήμος Αθηναίων, με αντικείμενο τη σωστή διατροφή και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις νέες γενιές. Από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 11 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, διατροφολόγους και το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας (CSI Institute), ειδικοί θα επισκεφθούν επτά σχολεία – ένα σε κάθε Δημοτική Κοινότητα – παρουσιάζοντας με βιωματικό τρόπο πώς μικρές καθημερινές επιλογές μπορούν να βελτιώσουν την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Επενδύουμε στο πιο πολύτιμο κεφάλαιο της πόλης, τα παιδιά μας. Επισκεπτόμαστε σχολεία σε κάθε γειτονιά, από τα Σεπόλια και τα Πατήσια μέχρι τον Νέο Κόσμο και το Παγκράτι. Μιλάμε με μαθητές και τους γονείς τους για το τι σημαίνει υγιεινό πρωινό, πώς η άσκηση βελτιώνει τη συγκέντρωση και πώς να προφυλάσσονται από το cyberbullying. Η ενημέρωση ξεκινά από το σχολείο και φτάνει στο σπίτι. Αυτή είναι η ουσία της πρόληψης και της δημοτικής φροντίδας για τα παιδιά μας».

Ο Πάρης Χαρλαύτης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης Δήμου Αθηναίων, πρόσθεσε: «Μέσα από συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς και δράσεις σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, φέρνουμε την ενημέρωση στην καθημερινότητα των παιδιών. Με βιωματικά εργαλεία και απλό λόγο, δίνουμε στα σχολεία της Αθήνας τα μέσα να καλλιεργήσουν υγιείς και ασφαλείς στάσεις ζωής».

Οι δύο εκστρατείες, «Τρώω σωστά, μεγαλώνω καλά» και «Παιδί, Γονείς και Διαδίκτυο», συνδυάζουν ενημέρωση, συμμετοχή και δράση. Περιλαμβάνουν επτά ενημερωτικές ομιλίες – μία σε κάθε Δημοτική Κοινότητα – καθώς και διανομή εκπαιδευτικού υλικού και αφισών σε όλα τα σχολεία της πόλης.

«Τρώω σωστά, μεγαλώνω καλά» – 16 έως 24 Οκτωβρίου

Η πρώτη εκστρατεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, ξεκινά την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου από το 113ο Δημοτικό Σχολείο. Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και επικεντρώνεται στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, ενός φαινομένου που πλήττει ήδη 1 στα 3 παιδιά δημοτικού στην Ελλάδα.

Μέσα από ομιλίες και βιωματικές δράσεις, τα παιδιά θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της σωστής διατροφής και της καθημερινής άσκησης, ενώ οι γονείς θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για υγιεινές συνήθειες στο σπίτι και θετική ψυχολογική ενίσχυση των παιδιών. Η εκστρατεία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το MedNutrition και συνοδεύεται από τη διανομή εκπαιδευτικού υλικού (σουπλά με το διατροφικό πιάτο, παιδικά βιβλία και κόμικς).

To πρόγραμμα των ημερίδων στα δημοτικά σχολεία έχει ως εξής, από τις 18:00 έως τις 20:00:

16/10 – 113ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (5η Δ.Κ., Σιτάκης 64)

17/10 – 33ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (6η Δ.Κ., Κρουσίου & Ευαγρίου)

20/10 – 76ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (3η Δ.Κ., Κυκλώπων 6 & Θεσσαλονίκης)

21/10 – 117ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (2η Δ.Κ., Μάχης Αναλάτου 70)

22/10 – 111ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (7η Δ.Κ., Κεδρηνού & Τσέλιου)

23/10 – 51ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (1η Δ.Κ., Ακομινάτου 40)

24/10 – 144ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (4η Δ.Κ., Χατζηαποστόλου & Θ. Μετοχίτη)

«Παιδί, Γονείς και Διαδίκτυο» – 30 Οκτωβρίου έως 11 Νοεμβρίου

Η δεύτερη εκστρατεία, που ξεκινά στις 30 Οκτωβρίου από το 67ο Γυμνάσιο, εστιάζει στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου και την ισορροπία στην ψηφιακή καθημερινότητα. Οι μαθητές θα ενημερωθούν για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την αντιμετώπιση φαινομένων όπως το cyberbullying, ενώ οι γονείς θα λάβουν οδηγίες για έγκαιρη αναγνώριση και πρόληψη προβληματικής χρήσης (απότομες αλλαγές διάθεσης, απομόνωση, υπερβολική χρήση social media) και για συνεργασία με το σχολείο για την πρόληψη κινδύνων. Την ενημέρωση αναλαμβάνει ο Μανώλης Σφακιανάκης και το CSI Institute, με πρακτικά παραδείγματα και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό.

Το πρόγραμμα των ημερίδων στα Γυμνάσια, έχει ως εξής, από τις 18:00 έως τις 20:00: