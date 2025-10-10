Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα οργανώνουν οι εργαζόμενοι που τάσσονται κατά του «κατάπτυστου» εργασιακού νομοσχεδίου. Μεγάλη απεργία την Τρίτη, ψηφίζεται το νομοσχέδιο την Τετάρτη.

Μετά τη μαζική κινητοποίηση της 1ης Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι δίνουν νέο ραντεβού στους δρόμους, συμμετέχοντας στη πανελλαδική απεργία της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την ψήφιση των εργασιακού νομοσχεδίου, το οποίο φέρνει το 13ωρο εργασίας.

Την 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, ενώ θα συμμετάσχουν Ομοσπονδίες (και οι εκπαιδευτικοί), Εργατικά Κέντρα και Συνδικάτα σε όλη τη χώρα.

Τα κυρίαρχα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, «Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή - δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία.

»Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα.

»Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό "παρών" στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα».

Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00πμ, στο Σύνταγμα.

ΠΑΜΕ: Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο

Όλοι στην απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη και στις απεργιακές συγκεντρώσεις των Συνδικάτων, στην Αθήνα στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια σημειώνει το ΠΑΜΕ και τονίζει: «Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο και την ευελιξία. Διεκδικούμε 7ωρο, 5ημερο, 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς, χρήματα για μισθούς, συντάξεις, Υγείας και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία».

Ποιοι συμμετέχουν

Απόφαση για απεργία έχουν ήδη πάρει τα Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, Πάτρας, Λάρισας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Αγρινίου, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιά - Ιθάκης, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου, Β. Δωδεκανήσου, Τρικάλων, Κορίνθου, Χανίων, Φωκίδας.

Οι Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων - Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου - Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος, Λογιστών, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ).

Στην ίδια κατεύθυνση, αποφάσεις έχουν πάρει εκατοντάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία.

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Απεργιακές συγκεντρώσεις για την Τρίτη 14 Οκτώβρη έχουν καθοριστεί μέχρι στιγμής:

- Αθήνα, 10.30 π.μ., στα Προπύλαια

- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., στο Άγαλμα Βενιζέλου

- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

- Αίγιο, 10.30 π.μ., στην Τρίγωνη πλατεία

- Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., στο Δημαρχείο

- Αμαλιάδα, 9.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

- Άμφισσα, 10 π.μ., στην πλατεία Λαού

- Άργος, 10.30 π.μ. στην πλ. Αγίου Πέτρου

- Βέροια, 10 π.μ.. στην πλ. Δημαρχείου

- Βόλος, 10:30 π.μ., στην πλατεία Πανεπιστημίου

- Γιάννενα, 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

- Δράμα, 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

- Ζάκυνθος, 10.30 πμ., στην πλατεία Αγίου Μάρκου

- Ηράκλειο, 10 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

- Ικαρία, 11 π.μ., στην πλατεία Αγίου Κηρύκου

- Ιστιαία, 11 π.μ., στην πλατεία

- Καβάλα, 11 π.μ,. στην πλ. Καπνεργάτη

- Καλαμάτα, 10 π.μ., στην κεντρική πλατεία

- Καρδίτσα, 10:30 π.μ., στην Κεντρική πλατεία

- Κέρκυρα, 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

- Κεφαλονιά, 10.30 π.μ., Αργοστόλι, στην κεντρική πλατεία

- Κοζάνη, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

- Κόρινθος, 10 π.μ., στα Περιβολάκια (προσυγκέντρωση)

- Κως, 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

- Λαμία, 11 π.μ., στην πλατεία Πάρκου

- Λάρισα, 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

- Λευκάδα, 10.30 π.μ., στην πλ. Αγίου Μηνά

- Λιβαδειά, 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

- Μαντούδι, 10.30 π.μ., στην πλατεία

- Μυτιλήνη, 11 π.μ., στην πλ. Σαπφούς

- Νάουσα, 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

- Ξάνθη, 12 μ., στην κεντρική πλατεία

- Πάτρα, 10.30 π.μ., στην πλατεία Γεωργίου

- Πύργος, 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

- Σάμος, 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

- Τρίκαλα, 10 π.μ. στην πλ. Ρήγα Φεραίου

- Τρίπολη, 10.30 π.μ., στην πλατεία Πετρινού

- Τύρναβος, 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., στην πλατεία Δικαστηρίων

- Χανιά, 10 π.μ., στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς