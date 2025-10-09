Ένας 51χρονος άνδρας έβγαλε τσεκούρι και τρομοκράτησε επιβάτες σε λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας.

Σκηνές τρόμου επικράτησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας όταν επιβάτης αστικού λεωφορείου έβγαλε τσεκούρι και απειλούσε τους άλλους επιβάτες και τον οδηγό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έδειξε ψυχραιμία και ενήργησε άμεσα, ειδοποιώντας την αστυνομία.

Πράγματι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Αφού όρμησαν πάνω στον ένοπλο άνδρα, τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και του κατέσχεσαν το τσεκούρι.

Αφού συνελήφθη, ο 51χρονος οδήγηθε στο ΑΤ Ομόνοιας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dddm02i38vrl?integrationId=40599y14juihe6ly}