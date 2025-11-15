Το λεωφορείο κατέληξε εκτός δρόμου, αλλά χάρη στην ψύχραιμη αντίδραση του οδηγού και των επιβατών, αποφεύχθηκαν σοβαρότεροι τραυματισμοί.

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) στο Βελεστίνο Βόλου, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο με 40 επιβάτες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά 14 άτομα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες κατάφεραν να βγουν σώοι από το όχημα, σοκαρισμένοι αλλά χωρίς σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ανατροπή συνέβη όταν ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ένα σκύλο που διέσχιζε ξαφνικά τον δρόμο.

Οι γυναίκες που επέβαιναν στο λεωφορείο και πήγαιναν για προσκύνημα στα Κανάλια της Μαγνησίας, περιέγραψαν τη στιγμή ως εξαιρετικά τρομακτική, λέγοντας ότι «σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας».

«Χτυπούσαμε στα σπαμένα τζάμια, επικράτησε πανικός», τονίζει μια τραυματίας.

Άμεση ήταν η επέμβαση των σωστικών συνεργείων και της πυροσβεστικής, οι οποίοι απεγκλώβισαν τους επιβάτες και τους μετέφεραν στο πλησιέστερο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους.

Οι επιβάτιδες, παρόλο που έζησαν τρομακτικές στιγμές, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την έγκαιρη αντίδραση του οδηγού και των αρχών, που απέτρεψαν την τραγωδία.

