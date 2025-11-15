Διερχόμενοι από το σημείο οδηγοί έχουν σταματήσει και σπεύδουν σε βοήθεια.

Εκτροπή λεωφορείου με περίπου 40 επιβάτες σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο, ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο», στο Βελεστίνο.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, κάτω από άγνωστες συνθήκες το λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε.

Επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία με κλήση μέσω του 112, την ώρα που αρκετοί από αυτούς τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βόλου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και δύο τουλάχιστον ασθενοφόρα.

Δείτε εικόνες: