Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα 200 μέτρων στο νότιο Περού, μετέδωσε σήμερα ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός RPP.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Παναμερικανικό αυτοκινητόδρομο, στην επαρχία Αρεκίπα, όπως μετέδωσε η ίδια πηγή.
{https://www.youtube.com/watch?v=qNu5eBJQVfU&t=220s}
Το λεωφορείο μετέφερε πάνω από 40 επιβάτες.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή και αναζητούν επιζώντες.
Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τα συντρίμμια του λεωφορείου διάσπαρτα στο απόκρημνο έδαφος.
{https://x.com/cedar_news/status/1988581975217811524?s=20}
Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο πιστεύεται ότι συνέβη λόγω πυκνής ομίχλης και κακών συνθηκών του οδικού δικτύου.
Με πληροφορίες από cedarnews.net