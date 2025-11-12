Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο πιστεύεται ότι συνέβη λόγω πυκνής ομίχλης και κακών συνθηκών του οδικού δικτύου.

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα 200 μέτρων στο νότιο Περού, μετέδωσε σήμερα ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός RPP.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Παναμερικανικό αυτοκινητόδρομο, στην επαρχία Αρεκίπα, όπως μετέδωσε η ίδια πηγή.

{https://www.youtube.com/watch?v=qNu5eBJQVfU&t=220s}

Το λεωφορείο μετέφερε πάνω από 40 επιβάτες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή και αναζητούν επιζώντες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τα συντρίμμια του λεωφορείου διάσπαρτα στο απόκρημνο έδαφος.

{https://x.com/cedar_news/status/1988581975217811524?s=20}

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο πιστεύεται ότι συνέβη λόγω πυκνής ομίχλης και κακών συνθηκών του οδικού δικτύου.

Με πληροφορίες από cedarnews.net