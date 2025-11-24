Το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, οι επιβάτες πρόλαβαν να αποβιβαστούν.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το parallaximag.gr, το λεωφορείο του ΟΑΣΘ, που εκτελούσε δρομολόγιο στην οδό Εγνατία, τυλίχθηκε στις φλόγες, χωρίς να έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα αίτια της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιβάτες πρόλαβαν να αποβιβαστούν και δεν κινδύνευσε η ζωή κάποιου.

{https://www.tiktok.com/@foititistigmh/video/7576069604183690518?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2C121433650%2C121404358%2C121497414%2C121477481%2C121351166%2C121947600%2C121811500%2C121960941%2C121860360%2C121487028%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121885509%3Bnull%3Bembed_blank&refer=embed&referer_url=www.ertnews.gr%2Fert3%2Fthessaloniki-fotia-se-leoforeio-tou-oasth-2%2F&referer_video_id=7576069604183690518}