Αργά το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη λεωφόρο Πάρνηθος, στο Μενίδι, με θύμα μία 46χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 23:00, όταν – για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας από τα συντρίμμια. Η 46χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί τι οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddcmy2anmwkx?integrationId=40599y14juihe6ly}