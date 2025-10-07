Ο τεράστιος βράχος κατέστρεψε τον δρόμο με το σημείο να είναι άκρως επικίνδυνο για τη διέλευση οχημάτων.

Κατολίσθηση σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τη Μελίντα με το Πλωμάρι στην Λέσβο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Ένας ογκώδης βράχος αποκολλήθηκε από το πρανές και κατέληξε στο οδόστρωμα, προκαλώντας σημαντικές φθορές στην άσφαλτο και καθιστώντας το σημείο επικίνδυνο για τη διέλευση οχημάτων.

Όπως δήλωσε stonisi.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Χρυσόστομος Χατζηκυριαζής, συνεργεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχουν ήδη μεταβεί στο σημείο για να απομακρύνουν τον βράχο από το οδόστρωμα και να εκτιμήσουν την κατάσταση. «Ο δρόμος θεωρείται επίσημα κλειστός και η διέλευση γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των οδηγών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηκυριαζής, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα του τμήματος αυτού του οδικού δικτύου.

Για την οριστική αποκατάσταση του προβλήματος, απαιτείται ένα πλήρες έργο ανακατασκευής του δρόμου Μελίντα – Πλωμάρι, προϋπολογισμού περίπου οκτώ εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη παρέμβαση, που προϋποθέτει σοβαρές και εξειδικευμένες γεωλογικές μελέτες, καθώς το υπέδαφος της περιοχής χαρακτηρίζεται από σαθρούς βράχους και έντονη γεωμορφολογία, γεγονός που καθιστά κάθε τεχνική λύση δύσκολη και απαιτητική. Ο δρόμος είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι είναι ο μοναδικός που συνδέει με σύντομη διαδρομή του Πλωμάρι με την Μελίντα. Σε διαφορετική περίπτωση τα οχήματα θα πρέπει να πάνε μέσω Παλαιοχωρίου μια απόσταση σχεδόν 30 χιλιομέτρων.

