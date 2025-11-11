Η ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Λέσβου για τα κλειστά σχολεία, ποια δεν θα λειτουργήσουν ούτε την Πέμπτη 13 του μήνα.

Κλειστά σχολεία θα έχουμε αύριο Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στην Καλλονή Λέσβου μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω της σημαντικές ζημιές στις υποδομές των σχολικών μονάδων.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Λέσβου την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου τα σχολεία της Καλλονής Δημοτικό, Ειδικό και Γυμνάσιο και Λύκειο θα είναι κλειστά λόγω των προβλημάτων από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το Δημοτικό και το Ειδικό σχολείο θα είναι κλειστά βάσει σχετικής Απόφασης του Δημάρχου και την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

