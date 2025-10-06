Οι περισσότερες βροχές θα πέσουν στη Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Ο Σάκης Αρναούτογλου έδωσε την πρόγνωση του για τις επόμενες μέρες και για την κακοκαιρία. Όπως σημείωσε θα υπάρξει πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού μέσα στις επόμενες ώρες. Τόνισε ότι στα Βαλκάνια θα έχει πέρασμα από μπόρες και καταιγίδες, ενώ στην Αττική θα έχει τοπικές μπόρες στα ανατολικά και νότια.

Μέχρι το απόγευμα ο καιρός θα παραμείνει άστατος κυρίως στα βόρεια της χώρας. Προς το βράδυ της Δευτέρας τα φαινόμενα θα αγριέψουν.

Στην Αττική από το βράδυ θα έχουμε περισσότερες αξιόλογες μπόρες ή και καταιγίδες.

Τη νύχτα Δευτέρας προς Τρίτη θέλει προσοχή στα Δωδεκάνησα. Από την Τετάρτη ο καιρός θα βελτιωθεί και από την Παρασκευή θα επικρατεί ηλιοφάνεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=CqD9mm4mjWE}