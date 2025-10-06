Κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει όλη τη χώρα. Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουασάκη.

Θα έχουμε ένα κύμα κακοκαιρίας σύντομο μεν, αρκετά έντονο δε, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Θα μας απασχολήσει από σήμερα και από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας μας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά και αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα αφορούν κυρίως θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις, οι δυνατοί άνεμοι αλλά και η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία ίσως και πάλι οδηγήσει σε χιόνια στα ψηλά βουνά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Περνάει ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο συνοδεύεται από ψυχρό μέτωπο κακοκαιρίας το οποίο μας έρχεται από την περιοχή της Αδριατικής και θα απασχολήσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Σήμερα, η κακοκαιρία θα κυριαρχήσει στα περισσότερα διαμερίσματα, πρώτα προς τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα και από το απόγευμα και στη συνέχεια και προς τα ανατολικά και νότια τμήματα.

Καταιγίδες θα έχουμε μέσα στο Ιόνιο και από το απόγευμα και προς την πλευρά του Αιγαίου.

Οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς, θα φθάνουν σε εντάσεις τα 7 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο δεν αποκλείεται να προσεγγίζουμε και τα επίπεδα θυέλλης.

Αργά το απόγευμα ο υδράργυρος θα προσεγγίσει σε αρκετές περιοχές τους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Ηπειρο και τη δυτική Μακεδονία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 10 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, θα αρχίσει να συννεφιάζει τις επόμενες ώρες και περιμένουμε κοντά στο μεσημέρι βροχοπτώσεις. Αργά το απόγευμα δεν αποκλείεται να δούμε και πρόσκαιρη καταιγίδα.

Τα φαινόμενα δεν φαίνονται να είναι έντονα σε σχέση με αυτά που προηγήθηκαν της εβδομάδες που πέρασε. Η θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη , δεν αποκλείεται να ξεσπάσει ένα σύντομο πέρασμα της καταιγίδας. 17-18 βαθμούς σήμερα στο κέντρο της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο θα αρχίσει σιγά σιγά αυτό το κύμα κακοκαιρίας να μετατοπίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου, άρα θα απασχολούνται τμήματα που βρίσκονται προς την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά.

Οι καταιγίδες θα αφορούν κυρίως νησιά του Αιγαίου μας, δεν αποκλείεται τοπικά οι καταιγίδες να έχουν ένταση ενώ ο νοτιοδυτικός άνεμος θα φθάσει τα 7 μποφόρ.

Η κακοκαιρία θα διαρκέσει μέχρι αύριο, όπου θα κάνει κρύο προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα ενώ την Τετάρτη θα μείνουν κάποια φαινόμενα μέσα στο Αιγαίο.

Από Πέμπτη και στη συνέχεια ο καιρος αρχίσει και βελτιώνεται προς το καλύτερο και αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά και η θερμοκρασία.

Γενικά το βράδυ και νωρίς το πρωί θα κάνει κρύο σε όλη τη χώρα με εξαίρεση το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dday1bg3iwvt?integrationId=40599y14juihe6ly}