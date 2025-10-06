Μία κακοκαιρία εξπρές θα περάσει σήμερα και αύριο από την χώρα «δίνοντας» βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική με τον καιρό να δίνει βροχές στα περισσότερα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, βροχές θα πέσουν από το μεσημέρι και μετά. Συγκεκριμένα, μετά τις 3 το μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας θα είναι έντονη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς κελσίου και οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Ίδιο σκηνικό και στα βόρεια προάστια όπου από το μεσημέρι η βροχή θα είναι έντονη. Η θερμοκρασία θα είναι 3 βαθμούς χαμηλότερη ενώ η βροχή με διακοπές θα συνεχιστεί μέχρι και τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Στα δυτικά του νομού παρόμοιο το σκηνικό ωστόσο, τα φαινόμενα θα σταματήσουν αργά το βράδυ.

Τέλος και στα νότια προάστια αναμένεται βροχή από σήμερα το μεσημέρι με τα φαινόμενα να είναι αρκετά έντονα κατά τόπους με την θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να φτάνουν μέχρι και τα 4 μποφόρ. Η βροχή αναμένεται να σταματήσει μέχρι τις 9 το βράδυ.

Σύμφωνα τώρα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς διατηρώντας την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.