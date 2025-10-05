Ο ένας εκ των δύο θυμάτων ήταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ.

Διπλό φονικό σημειώθηκε την Κυριακή (05/10), λίγο μετά τις 20:30, σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας, στη Μεσσηνία.

Όπως αναφέρει το messinialive, ένας άνδρας 70 ετών, ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ένας εργαζόμενος σε αυτό, ηλικίας 55 ετών βρέθηκαν νεκροί.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως ο δράστης είναι ένας νεαρός άνδρας ο οποίος προσέγγισε τους δύο ανθρώπους, τους πυροβόλησε από κοντινή απόσταση και τράπηκε σε φυγή.

Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να συλλάβουν τον δράστη του διπλού εγκλήματος.

Σημειώνεται ότι πριν λίγο καιρό, στις 16 Ιουλίου, είχε συμβεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.