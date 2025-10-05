Αρχικά, καταληκτική ημερομηνία ήταν η 5η Σεπτεμβρίου.

Παράταση για τον προσωπικό αριθμό ανακοινώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες.

Η παράταση είναι δύο μηνών και ισχύει έως τις 5 Νοεμβρίου 2025 προκειμένου οι πολίτες να προχωρήσουν στην έκδοσή του.

Αρχικά, καταληκτική ημερομηνία ήταν η 5η Σεπτεμβρίου.

Οπως τονίστηκε σε σχετική ανακοίνωση προ εβδομάδων, «μέχρι τις 5 Νοεμβρίου οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αναγραφή του προσωπικού αριθμού είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός;

Είναι ένας μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης για κάθε πολίτη, που αντικαθιστά τους επιμέρους αριθμούς που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα στις συναλλαγές με το Δημόσιο (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμός ταυτότητας κ.ά.).

Τι αλλάζει για τους πολίτες;

Οι πολίτες θα χρειάζεται να θυμούνται μόνο έναν αριθμό. Ο Προσωπικός Αριθμός θα είναι το «ψηφιακό κλειδί» για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και, σταδιακά, και για υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.

Αν αλλάξω ταυτότητα, θα αλλάξει και ο Προσωπικός Αριθμός;

Οχι. Ο Π.Α. είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος για όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, τόπο διαμονής ή άλλο μητρώο.

Ποια είναι η μορφή του Προσωπικού Αριθμού;

Ο Π.Α. αποτελείται από 12 ψηφία: 3 αλφαριθμητικά στοιχεία (εκ των οποίων τα 2 τα επιλέγει ο πολίτης), τον ΑΦΜ του πολίτη και το τρίτο αλφαριθμητικό στοιχείο προκύπτει αυτόματα (ως check digit).

Ποιος αποφασίζει τον Προσωπικό μου Αριθμό; Τον επιλέγω εγώ;

Ναι, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά ψηφία που θα προηγούνται του ΑΦΜ. Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Η επιλογή γίνεται κατά την έκδοση του αριθμού μέσω της εφαρμογής myInfo.