Το πρόβλημα με τα φάρμακα της θεραπείας που παίρνει ένας από τους Έλληνες πολίτες, λύθηκε το βράδυ αργά.

Σε δήλωσή της, η βουλεύτρια Αχαϊας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου σχετικά με τους 27 Έλληνες πολίτες- ανάμεσά τους και η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα- που κρατούνται παράνομα σε φυλακές του νότιου Ισραήλ, αναφέρει: «Χθες η πρέσβης της Ελλάδας στο Ισραήλ επισκέφθηκε τους 27 Έλληνες (παράνομα) κρατούμενους στις φυλακές στο νότιο Ισραήλ.

Επικοινώνησε μαζί μου το βράδυ, μόλις έφυγε από εκεί. Με διαβεβαίωσε οτι όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Ότι οι συνθήκες κράτησής τους είναι "συνθήκες φυλακής ", από άποψη φαγητού, νερού, χώρου, κλπ. Θα τους ξαναεπισκεφθεί την Κυριακή, αφού σήμερα Σάββατο δεν κινείται τίποτα (είπαμε: "Η καλύτερη δυτική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή ").

Χθες από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ ήμουν σε διαρκή επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη, την υφυπουργό κ. Παπαδοπούλου και τον γραμματέα κ. Κασσελάκη.

1ον έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα σταλεί αεροπλάνο να φέρει πίσω τους ανθρώπους μας.

2ον η διαδικασία απέλασης-απελευθέρωσης ξεκινά την Κυριακή.

3ον από όσα συζητήθηκαν προκύπτει οτι οι (παράνομες) δίκες για όσους/ες δεν υπογράφουν οτι μπήκαν στο Ισραήλ παράνομα θα ξεκινήσουν την Κυριακή επί τόπου, στη φυλακή. Η απέλαση θα είναι άμεση.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, σε διαρκή επίσης επικοινωνία χθες με Γεραπετρίτη ανέλαβε όλη την υπόθεση των βίντεο της ντροπής για τη χώρα μας όπου ο Μπεν Γκβιρ (έχει χαρακτηριστεί εγκληματίας πολέμου από το ΔΠΔ) καθυβρίζει ως τρομοκράτες τους Έλληνες και το μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου Πέτη Πέρκα.

Υ. Γ. Η ενημέρωση γίνεται γιατί γνωρίζω πόσο αγωνιάτε όλοι και όλες, και εγώ δεν έχω πλέον τη δυνατότητα να απαντάω σε όλες τις κλήσεις.

Για τα διαβήματα Χαρίτση, ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις του.

Θα υπάρξει νέα ενημέρωση από αύριο, όταν θα έχω νέα επικοινωνία με την πρέσβη.

Λεπτομερείς ενημερώσεις μπορειτε να βρείτε και στο March to Gaza. Άλλωστε και εγώ είμαι σε διαρκή αλληλενημέρωση με το συντονιστικό».

