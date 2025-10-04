Ομάδα περίπου 15 μαυροντυμένων ανήλικων μαθητών ΕΠΑΛ κινήθηκαν απειλητικά προς τους μαθητές του Γενικού Λυκείου.

Σε βεντέτα οφείλεται η άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου με μαθητές Γενικού Λυκείου της περιοχής, που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (3/10) έξω από πάρκο κοντά σε λύκειο του Περιστερίου.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, που δημοσίευσε και βίντεο ντοκουμέντο από το περιστερικό στο Περιστέρι, «ομάδα περίπου 15 μαυροντυμένων ανήλικων μαθητών ΕΠΑΛ κινήθηκαν απειλητικά προς τους μαθητές του Γενικού Λυκείου. Εκτόξευσαν τούβλα, πέτρες, καδρόνια και σκουπόξυλα, τα οποία κρατούσαν στα χέρια τους. Κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους και ακολούθησε μια άγρια συμπλοκή και μια καταδρομική επίθεση από τους 15 μαυροντυμένοι ανήλικους μαθητές σε βάρος των μαθητών του Γενικού Λυκείου. Τότε μπήκαν οι καθηγητές προκειμένου να χωρίσουν τα παιδιά, τα οποία τσακωνόντουσαν ακριβώς έξω από το σχολείο. Τρεις από αυτούς τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά».

Επίσης, αναφορικά με την άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητών, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews δήλωσε: «Όταν μιλάμε για ανήλικους και ιδιαίτερα για αρκετά μικρές ηλικίες κάτω των 15 ετών, προφανώς και τον πρώτο λόγο και την ευθύνη της συμπεριφοράς των παιδιών έχουν οι γονείς. Στο συγκεκριμένο περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία από καθηγητές ότι μια ομάδα ατόμων προσέγγισε τους μαθητές ενός άλλου σχολείου».

Και συνέχισε: «Μάλιστα τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, δύο καθηγητές, χωρίς να γνωρίζουν για ποιον λόγο ακριβώς προκλήθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν επιθυμούσαν κάτι περαιτέρω από την αστυνομία. Δεν επιθυμούσαν να καταθέσουν για την ποινική δίωξη των δραστών. Φυσικά όμως, και σχηματίζεται δικογραφία από το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ώστε να ταυτοποιηθούν οι δράστες και αυτής της επίθεσης».