Ζητούν άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του Πάνου Ρούτσι.

Μέλη του Ρουβίκωνας άνοιξαν πανό και έριξαν τρικάκια έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Ο Ρουβίκωνας απαιτεί την άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του απεργού πείνας και υπογραμμίζει πως όποια καθυστέρηση θα βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση και το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Ο Ρούτσι διεκδικεί το αυτονόητο: την εκταφή του παιδιού του, τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και τη διασφάλιση ότι γνωρίζει ποιον θάβει», τονίζει ο Ρουβίκωνας.

«Το κράτος, που συγκαλύπτει το έγκλημα εδώ και μήνες, επιχειρεί να τον εξοντώσει με αναβολές, αντιφάσεις και επικοινωνιακά τερτίπια. Όμως δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια: αρνούνται στους συγγενείς το δικαίωμα να μάθουν πώς και γιατί σκοτώθηκαν οι δικοί τους. Το αίτημα δεν είναι προσωπικό, είναι συλλογικό: δικαιοσύνη για τα Τέμπη, αλήθεια για τα θύματα, τέλος στη συγκάλυψη», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η ανάρτηση του Ρουβίκωνα

«Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας-συγγενή θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι

Υπάρχουν πράγματα που ξεπερνούν την πολιτική και αγγίζουν τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ένα από αυτά είναι να γνωρίζει ο γονιός που έχασε το παιδί του τι του έχει συμβεί, πώς πέθανε. Ειδικά αν έχει πεθάνει τόσο άδικα όσο τα 57 θύματα στο έγκλημα των Τεμπών.

Σε μια υπόθεση που από όπου κι αν την πιάσεις, οτιδήποτε κι αν εξετάσεις, βρωμάει συγκάλυψη, οι γονείς κάποιων θυμάτων ζητούν την εκταφή των νεκρών τους και τη διενέργεια νέων εξετάσεων.

Τους την αρνούνται. Τους αρνούνται εδώ και πολύ καιρό. Μέσα σε όλο αυτό το χάος ευθυνών, αντιφάσεων και συγκαλύψεων, που συνιστά την έρευνα για τους υπεύθυνους του εγκλήματος των Τεμπών, αυτή η αδικαιολόγητη άρνηση περνούσε στα ψιλά της δημοσιότητας. Ώσπου ένας πατέρας, αποφάσισε να βάλει ενέχυρο τη ζωή του για να μάθει την αλήθεια.

Να το ξαναπούμε: ένας πατέρας που έχασε το παιδί του αναγκάζεται να κάνει απεργία πείνας για να τους δώσουν την άδεια να επανεξετάσει την αιτία θανάτου του, αλλά και να βεβαιώσει ποιον τελικά έθαψε.

Τώρα δεν μπορεί πια να περάσει στα ψιλά αυτή η βλάσφημη άρνηση. Τώρα το κράτος, συνειδητοποιώντας τι μπορεί να συμβεί, βρίσκεται σε πανικό.

Γι’ αυτό και τα έχουν μπερδέψει και τη μια λένε ότι έχουν και την άλλη ότι δεν έχουν δικαιοδοσία. Μια λένε ότι η εκταφή δεν θα καθυστερήσει την δίκη και την άλλη ότι θα το κάνει. Όταν φοράνε τα κουστούμια «συμπάσχουν» με τον πόνο του πατέρα κι όταν φοράνε τις πυτζάμες τον συκοφαντούν με τον πιο χυδαίο τρόπο. Προσπαθούν σαν μπακάληδες να παζαρέψουν «να γίνει εκταφή μόνο για ταυτοποίηση αλλά όχι για τοξικολογικές», την ώρα που τα σκυλιά τους στον τύπο ουρλιάζουν για την εκκένωση του χώρου μπροστά από την βουλή λόγω «ιερότητας» του σημείου και γιατί χαλάει η μόστρα στους τουρίστες.

Γι’ αυτό και τώρα η υποκρισία τους τους ξεμπροστιάζει για ακόμα μια φορά. Σε μια προσπάθεια να ρίξουν στάχτη στα μάτια και εν μέσω πανικού, επειδή ίσως δεν περίμεναν πως ένας χαροκαμένος πατέρας θα τηρήσει μέχρι κεραίας την υπόσχεσή του και θα πάει την απεργία μέχρι τέλους. Όχι για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά για την ουσία του αιτήματός του, που δεν είναι απλά η εκταφή του παιδιού του και η ταυτοποίησή του, αλλά και η γνωστοποίηση της ακριβούς αιτίας που οδήγησε στον θάνατό του, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί μόνο μέσω τοξικολογικών εξετάσεων. Πρόκειται για μια καθαρά επικοινωνιακή και ‘εύκολη’ αναδίπλωση της κυβέρνησης με στόχο να ασκήσει πίεση στον απεργό, αλλά και να διαχειριστεί την κοινωνική οργή στη σφαίρα των εντυπώσεων.

Έχουν μπλεχτεί άσχημα και τέτοιου τύπου μπλεξίματα δεν τα ξεπερνάς με επικοινωνιακές τακτικές.

Για κάποιο ακατανόητο λόγο δεν περίμεναν τέτοια αποφασιστικότητα από χαροκαμένους και αναγκάζονται να τους προσβάλλουν, πως δήθεν έχουν παρασυρθεί από σατανικούς, αναρχοκομμουνιστές, λαϊκιστές, αριστερούς κι ό,τι άλλο θεωρούν αντίπαλό της Νέας Δημοκρατίας.

Στο τέλος, ως έσχατη χυδαιότητα και προσβολή της νοημοσύνης μας, ρίχνουν το επιχείρημα «μα πώς να παρέμβουμε στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη;»…

Να σας βοηθήσουμε λοιπόν εσάς εκεί στην κυβέρνηση:

…Όπως ακριβώς παρεμβαίνετε ορίζοντας ποιος δικαστής θα προαχθεί και ποιος θα φύγει

…Όπως ακριβώς αλλάζετε όποιον νόμο δεν σας βολεύει ανά πάσα στιγμή

…Όπως ξεφτιλίσατε ακόμα και το σύνταγμά σας καταργώντας κατοχυρωμένα «δικαιώματα» και την επιταγή της δημόσιας και δωρεάν παιδείας

…Όπως βγαίνατε και απαιτούσατε να μην πάρουν άδειες πολιτικοί κρατούμενοι

…Όπως ζητούσατε προφυλακίσεις αγωνιζόμενων που διαδήλωναν

…Όπως θάψατε τις υποκλοπές κι όπως θάβετε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

…Όπως επιβάλατε τη φυλάκιση ως δήθεν εμπρηστών των δυο εθελοντών πρόσφατα στην Πάτρα

…Όπως πετύχατε να βγάλετε στην δημοσιότητα τα ονόματα «προστατευόμενων μαρτύρων» που μαρτύρησαν τις μίζες σας και τους καταδικάσατε κιόλας που τόλμησαν.

…Όπως ουρλιάζατε για τους αλληλέγγυους στην Παλαιστίνη και μια κυβέρνηση προσπάθησε να πετύχει δίωξη μιας ταβέρνας.

Όπως λοιπόν κάνατε όλα αυτά και άλλα τόσα, έτσι, πρέπει να κόψετε τον λαιμό σας να «παρέμβετε στη δικαιοσύνη» και να επιτρέψετε και στον απεργό πείνας και σε όποιον άλλο συγγενή να ξεθάψει τον άνθρωπό του, να του κάνει οποιεσδήποτε εξετάσεις θέλει και μετά να τον ξαναθάψει.

Να το κάνετε αυτό άμεσα, αβασάνιστα, και χωρίς να πείτε κιχ.

Αρκετά με την ύβρι σας.

Κι αφού το κάνετε αυτό να «ξαναπαρέμβετε στην δικαιοσύνη» ώστε η δίκη να διεξαχθεί άμεσα περιλαμβάνοντας όλα ανεξαίρετως τα στοιχεία που έχουν ήδη βγει και θα βγουν μέχρι τότε.

Γιατί αν πάθει κάτι ο Πάνος Ρούτσι και οποιοσδήποτε συγγενής, τότε θα εκπλαγείτε για άλλη μια φορά, που την ύβρι θα την ακολουθήσει η Νέμεση.

ΑΜΕΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥ ΠΕΙΝΑΣ ΠΑΝΟΥ ΡΟΥΤΣΙ».

