Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονη που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Στο συμβάν έσπευσαν άμεσα ΕΚΑΒ με γιατρό όπου έκριναν ως επιβεβλημένη την μεταφορά της 17χρονης στο Νοσοκομείο.

Η 17χρονη διασωληνωθηκε από την γιατρό της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο εφημερεύον νοσοκομείο ΓΝΘ Παπανικολάου.

Το κορίτσι φέρεται να πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό ερευνά η Αστυνομία.