Ακούγοντας την Ευρωπαία εισαγγελέα, ακόμα και κάποιος που δεν παρακολουθεί την ειδησεογραφία, θα μπορούσε εύκολα να καταλάβει τα μεγάλα ελλείμματα στη διαφάνεια και την απονομή δικαιοσύνης που μαστίζουν το δημόσιο βίο.

Τους τελευταίους μήνες ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης επιχειρεί να προσάψει στην Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι πολιτική σκοπιμότητα και προσωπική εμπάθεια απέναντι στον πρωθυπουργό. Λίγο-πολύ οι κυβερνητικοί προπαγανδιστές υποστηρίζουν ότι οι έρευνες της Κοβέσι για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν οφείλονται στο ότι πρόκειται για πραγματικά σκάνδαλα, αλλά στο ότι η Κοβέσι έχει έμμονη με την κυβέρνηση και θέλει να τη βλάψει.

Το αφήγημα είναι βέβαια έωλο. Για ποιο λόγο μια Ευρωπαία εισαγγελέας να θέλει να εμπλακεί στα ελληνικά πολιτικά πράγματα και, πολύ περισσότερο, να βλάψει κάποιο ελληνικό πολιτικό κόμμα; Σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να δοθεί λογική απάντηση, αλλά η προπαγάνδα δεν χρειάζεται να είναι ορθολογική για να πιάσει.

Η συνέντευξη Τύπου

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε η Λάουρα Κοβέσι, διέψευσε πανηγυρικά τα αφηγήματα της προπαγάνδας. Κι αυτό για 5 λόγους:

1. Η Ευρωπαία εισαγγελέας εμφανίστηκε απολύτως θεσμική στις τοποθετήσεις της, χωρίς να αφήσει ούτε υπόνοια πολιτικής βεντέτας με την κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστική η απάντησή της για τις δυσκολίες στη συνεργασία της με την κυβέρνηση: «Στην Ελλάδα είχαμε σκαμπανεβάσματα. Ας μην το κάνουμε προσωπικό». Επισήμανε μάλιστα ότι «αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα δεν ισχύει. Υπάρχει παντού. Το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζουμε και αν έχουμε τη συνήθεια είναι να βάζουμε τα πάντα κάτω από το χαλί».

2.Η Κοβέσι υπερασπίστηκε το έργο και την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας χωρίς αλαζονεία: «Δεν είμαστε τέλειος οργανισμός. Να λέει κάποιος ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι, αυτό είναι fake news».

3.Αναφέρθηκε στις υποθέσεις που διερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία, παρουσιάζοντας με σαφήνεια τα ζητήματα που προκύπτουν στην καθεμία, χωρίς όμως να υπερβεί τα θεσμικά εσκαμμένα αναφορικά με τις δικογραφίες και τα δικαιώματα των υπό διερεύνηση προσώπων. Όποιοι περίμεναν από την Κοβέσι πολιτικό σόου, απογοητεύτηκαν.

4. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις: «Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Κάνουμε τη δουλειά μας παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Προειδοποιώ όποιον έχει τον πειρασμό να παρέμβει στη δουλειά μας να το ξανασκεφτεί. Είμαι περήφανη για την ομάδα μας στην Ελλάδα».

5. Εξήγησε με πειστικότητα γιατί το πρόβλημα της διαφθοράς δεν είναι ένα αφηρημένο ζήτημα ηθικής τάξης, αλλά αφορά άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών: «Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Η τραγωδία Τεμπών θα είχε αποφευχθεί αν είχε υλοποιηθεί η σύμβαση 717».

Αυτά που δεν ακούμε

Είναι λυπηρό για το δημόσιο βίο της χώρας, αλλά η Ρουμάνα εισαγγελέας μίλησε με τρόπο που δεν το κάνουν η κυβέρνηση και η ηγεσία της Δικαιοσύνης. Όπως έχουμε ήδη πει, η Κοβέσι ήταν σοβαρή, μετρημένη και κινήθηκε αυστηρά εντός του θεσμικού ρόλου της. Δεν έκανε δημαγωγικές πιρουέτες όπως αυτές που συνηθίζει η κυβέρνηση. Επιπλέον, δεν πολιτικολόγησε όπως κάνει το τελευταίο διάστημα η ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι μίλησε με ακρίβεια και χωρίς υπερβολές για τα προβλήματα στη διερεύνησή των σκανδάλων καθώς και για τις θεσμικές αλλαγές που απαιτούνται, όπως για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακόμα και αν διαφωνούσες με κάποια από όσα έλεγε η Κοβέσι, δεν αισθανόσουν ούτε ότι σε κορόιδευε ούτε ότι έχει κάποια κρυφή ατζέντα. Και παρέμεινε ακριβής στις τοποθετήσεις της, μιλώντας ταυτόχρονα με τέτοιο τρόπο ώστε να την καταλαβαίνει κάθε πολίτης -η διαφορά εδώ με την ηγεσία της Δικαιοσύνης είναι τεράστια.

Αξίζει να κάνουμε μια ειδική μνεία στο ότι η Κοβέσι επανέφερε στο προσκήνιο τη σύμβαση 717, η οποία έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο μέσα στη διαμάχη για την πυρόσφαιρα των Τεμπών. Όπως πολύ σωστά είπε η Ευρωπαία εισαγγελέας, αν είχε υλοποιηθεί η 717 δεν θα είχαμε την τραγωδία των Τεμπών.

Η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη

Η Λάουρα Κοβέσι δεν είπε σήμερα κάτι πρωτότυπο ή ρηξικέλευθο. Θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι μίλησε σαν μια τυπική Ευρωπαία δικαστικός. Αυτός όμως ο «τυπικός» λόγος μοιάζει με όαση μέσα στο περιβάλλον της κρίσης του κράτους δικαίου που ζούμε τα τελευταία χρόνια.