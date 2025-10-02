Λάουρα Κοβέσι: Liveblog η συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως

«Χρήματα που ήταν για τίμιους αγρότες πήγαν σε βίλες και πολυτελή αυτοκίνητα» σημείωσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι τα άσχημα νέα, όπως και στα Τέμπη, είναι ότι η έρευνα δεν έφτασε εκεί που έπρεπε λόγω του Συντάγματος».

Στην Αθήνα βρίσκεται η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, η οποία παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σήμερα Πέμπτη στο Πέραμα. Η κ. Κοβέσι ξεκίνησε μιλώντας για τα τελειωνεία και τόνισε ότι οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται απόλους, αλλά αυτό δεν συμβαίνει.

«Πολύ μεγάλα ποσά ΦΠΑ δεν καταβάλλονται όπως θα έπρεπε. Ήρθα στον ΦΠΑ για να προειδοποιήσω ότι αυτό οφείλεται σε εγκληματικές οργανώσεις και στη διαφθοράστελεχών από τις τράπεζες και τελωνειακούς» ανέφερε.

Σημείωσε ότι η έρευνα «Καλυψώ» είναι η μεγαλύτερη ως σήμερα. «Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα στους εγκληματίες. Τέλος πλέον τα ασφαλή καταφύγια για εσάς. Μαζί με τις ελληνικές αρχές ερευνούμε το συστηματικό παρεμπόριο», υπογράμμισε η κ. Κοβέσι. Αναφέρθηκε ειδικότερα σε εγκληματικές οργανώσεις από την Κίνα.

ΟΠΕΚΕΠΕ

«Χρήματα που ήταν για τίμιους αγρότες πήγαν σε βίλες και πολυτελή αυτοκίνητα» σημείωσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι τα άσχημα νέα, όπως και στα Τέμπη, είναι ότι η έρευνα δεν έφτασε εκεί που έπρεπε λόγω του Συντάγματος». Τόνισε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ριάλιτι. «Μην βάζετε τους μάρτυρες να μιλούν στην τηλεόραση. Μία γάτα δεν πιάνει τα ποντίκια αν φοράει κουδουνάκι. Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Κάνουμε τη δουλειά μας παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Προειδοποιώ όπον έχει τον πειρασμό να παρέμβει στη δουλειά μας να το ξανασκεφτεί. Είμαι περήφανη για την ομάδα μας στην Ελλάδα».

