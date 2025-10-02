Games
Ελλάδα

Λάουρα Κοβέσι: Liveblog η συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως

Στην Αθήνα βρίσκεται η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, η οποία παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σήμερα Πέμπτη στο Πέραμα. Η κ. Κοβέσι ξεκίνησε μιλώντας για τα τελειωνεία και τόνισε ότι οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται απόλους, αλλά αυτό δεν συμβαίνει.

«Πολύ μεγάλα ποσά ΦΠΑ δεν καταβάλλονται όπως θα έπρεπε. Ήρθα στον ΦΠΑ για να προειδοποιήσω ότι αυτό οφείλεται σε εγκληματικές οργανώσεις και στη διαφθοράστελεχών από τις τράπεζες και τελωνειακούς» ανέφερε.

Σημείωσε ότι η έρευνα «Καλυψώ» είναι η μεγαλύτερη ως σήμερα. «Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα στους εγκληματίες. Τέλος πλέον τα ασφαλή καταφύγια για εσάς. Μαζί με τις ελληνικές αρχές ερευνούμε το συστηματικό παρεμπόριο», υπογράμμισε η κ. Κοβέσι. Αναφέρθηκε ειδικότερα σε εγκληματικές οργανώσεις από την Κίνα.

ΟΠΕΚΕΠΕ

«Χρήματα που ήταν για τίμιους αγρότες πήγαν σε βίλες και πολυτελή αυτοκίνητα» σημείωσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι τα άσχημα νέα, όπως και στα Τέμπη, είναι ότι η έρευνα δεν έφτασε εκεί που έπρεπε λόγω του Συντάγματος». Τόνισε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ριάλιτι. «Μην βάζετε τους μάρτυρες να μιλούν στην τηλεόραση. Μία γάτα δεν πιάνει τα ποντίκια αν φοράει κουδουνάκι. Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Κάνουμε τη δουλειά μας παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Προειδοποιώ όπον έχει τον πειρασμό να παρέμβει στη δουλειά μας να το ξανασκεφτεί. Είμαι περήφανη για την ομάδα μας στην Ελλάδα».


LIVE

  • Το οικονομκό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.

    10:21:37

    Το οικονομκό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.

    Δεν είμαστε τέλειως οργανισμός. Να λέει κάποιος ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι, αυτό είναι fake news.

  • Πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών

    10:19:44

    Η κ. Κοβέσι έκανε αναφορά στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών το οποίο όπως είπε το κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να αλλάξει.

    Αν θεωρείται ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα δεν ισχύει. Υπάρχει παντού. Το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζουμε και αν έχουμε τη συνήθεια είναι να βάζουμε τα πάντα κάτω από το χαλί. Λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει διαφθορά με τις επιδοτήσεις και σε άλλα μέλη, ίσως και στο ίδιο επίπεδο.

    Για το ΦΠΑ: Δεν είναι μόνο ο λιμένας Πειραιά εκτεθειμένος. Είναι όλα τα λιμάνια.

  • Προειδοποιώ όποιον έχει τον πειρασμό να παρέμβει στη δουλειά μας να το ξανασκεφτεί

    10:14:57

    «Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Κάνουμε τη δουλειά μας παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Προειδοποιώ όποιον έχει τον πειρασμό να παρέμβει στη δουλειά μας να το ξανασκεφτεί. Είμαι περήφανη για την ομάδα μας στην Ελλάδα».

