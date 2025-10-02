Ουδέποτε αρνηθήκαμε την κλήτευση ούτε του κ. Μηλωνάκη, ούτε ο ίδιος αρνήθηκε κάτι τέτοιο, ούτε κανενός άλλου μάρτυρα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες, και θεωρώ εξαιρετικά εποικοδομητικές τις συναντήσεις, όπως προκύπτει και από τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά όπως προέκυψε και από τη συνέντευξη Τύπου της κ. Κοβέσι, οι συναντήσεις της δηλαδή με τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης», είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για την επίσκεψη της Ευρωπαίας εισαγγελέως κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τις απαντήσεις της. Να υπογραμμίσουμε την πολύ μεγάλη αξία της συνδρομής σε κάθε έρευνα που διεξάγει και η ευρωπαϊκή και η εγχώρια εισαγγελία, είπε πολλά και ενδιαφέροντα η κ. Κοβέσι, και νομίζω ότι με τον τρόπο που απάντησε, επιβεβαιώθηκαν και πολλά πράγματα, τα οποία έχουμε υποστηρίξει πάρα πολλές φορές και εμείς ως κυβέρνηση, χωρίς ποτέ να υποτιμήσουμε τη σπουδαιότητα κάθε έρευνας που εξελίσσεται. Μίλησε για 3.000 έρευνες που είναι σε εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη. Είπε ότι η διαφθορά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό και όχι μόνο φαινόμενο. Ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία, όπως κάποιοι θέλουν να μας πείσουν και να πείσουν τους πολίτες, δεν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα αλλά ερευνά εκατοντάδες υποθέσεις. Μίλησε συγκεκριμένα για τρεις χιλιάδες καταγγελίες, μεταξύ αυτών και κάποιες καταγγελίες και στην Ελλάδα, τόνισε την υποδειγματική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε:

«Πολλά και σημαντικά είπε για τους Έλληνες υπουργούς, κάτι που δείχνει το εντελώς αντίθετο από διάθεση συγκάλυψης. Όποιος δηλαδή ακούσει την κ. Κοβέσι, καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης από την ελληνική κυβέρνηση για τις έρευνες είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Πάει και αυτό το παραμύθι και αυτό το αφήγημα, δεν θα έχουν τι να υποστηρίξουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης».

«Προφανώς μίλησε για τη μεγάλη διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών επιδοτήσεων, και εκεί είπε ότι δεν είναι μια υπόθεση οι αγροτικές επιδοτήσεις που ταλανίζει μόνο την Ελλάδα ως φαινόμενο. Και από εκεί και πέρα έκανε μια σειρά από σημαντικές επισημάνσεις για τη μεγάλη υπόθεση των τελωνείων, όπου εκεί η ελληνική πλευρά και ως προς τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και ως προς τον τρόπο που έδρασαν οι αρχές, λειτούργησε υποδειγματικά στο λιμάνι του Πειραιά. Θεωρώ ότι η ουσία είναι ότι έχουμε κάνει και εμείς, από την πλευρά μας, πάρα πολλές ενέργειες και σε επίπεδο υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την εξάρθρωση δεκάδων μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων, και προφανώς γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν τέτοια νοσηρά φαινόμενα που έχουν πολύ σημαντικές ποινικές προεκτάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εστίες παραβατικότητας, διαφθοράς, διαπλοκής υπάρχουν παντού, σε όλη την Ευρώπη, προφανώς υπάρχουν και στην Ελλάδα, και χρέος της πολιτείας με τη λειτουργία της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, αλλά και τις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, είναι όλες αυτές οι εστίες να αντιμετωπίζονται και οι υπαίτιοι να οδηγούνται στη δικαιοσύνη» πρόσθεσε.

«Επίσης, είναι πολύ μεγάλη η αλήθεια ότι όλοι συμφωνούμε, κάτι το οποίο ήδη έχει ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό, ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος, κάτι το οποίο χαιρέτισε η Ευρωπαία εισαγγελέας. Και ελπίζω με τη συνδρομή και των υπόλοιπων κομμάτων, καθώς απαιτείται διευρυμένη πλειοψηφία, να γίνει πράξη στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, όπως ακριβώς προβλέπεται με τις δύο συνόδους του κοινοβουλίου» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτό το οποίο δεν ισχύει είναι όλο αυτό το οποίο προσπάθησε να δημιουργήσει ως μύθο η αντιπολίτευση στη χώρα και τα πρόθυμα Μέσα να υποστηρίξουν κάθε εχθρικό - όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για τη χώρα - αφήγημα ότι έχει δημιουργηθεί μια εισαγγελία στην Ευρώπη που στην πραγματικότητα έχει εγκατασταθεί μόνο στην Ελλάδα και ερευνά υποθέσεις μόνο στην Ελλάδα», τόνισε.

«Είμαστε εδώ για να απαντάμε με στοιχεία και να χαλάμε τη σούπα σε όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν μια τραγωδία, να εργαλειοποιήσουν μια δικαστική έρευνα, μπας και επιβιώσουν πολιτικά εκείνοι και τα πρόθυμα σε εκείνους Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» πρόσθεσε.

Για Global Sumud Flotilla και σύλληψη Ελλήνων ακτιβιστών

Για τη σύλληψη Ελλήνων από το Ισραήλ ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του υπουργείο Εξωτερικών και είπε ότι από χθες έχει γίνει σχετικό διάβημα και μεταβαίνει η Ελληνίδα πρέσβης στο σημείο.

«Μένω σε όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών και στις απαντήσεις που έδωσε και ο υπουργός Εξωτερικών και η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. Προφανώς είμαστε πάνω από το θέμα, έχει πολύ μεγάλη αξία για εμάς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι εγώ περισσότερο, από τη στιγμή που το αρμόδιο υπουργείο έχει τοποθετηθεί πριν από τόση λίγη ώρα».

Διάψευση για τα Mirage στην Ουκρανία

Ο κ. Μαρινάκης για το ζήτημα αποστολής Μιράζ στην Ουκρανία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Δεν πρόκειται καν να μπει σε τέτοια διαδικασία η Ελλάδα. Δεν έχω εικόνα για τέτοιο αίτημα, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, αλλά όπως και να έχει, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μπει καν σε αυτή τη διαδικασία, ούτε καν συζήτησης η χώρα μας. Το διαψεύδω».

Για κλήση Μυλωνάκη στην Εξεταστική: Ουδέποτε το αρνηθήκαμε

Για το ζήτημα της κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη στην εξεταστική ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Δεν βλέπω καμία αλλαγή στάσης. Έτσι θέλουν κάποιοι να το βαφτίσουν για να ικανοποιήσουν το παραμύθι το οποίο θέλουν να πουλήσουν στην κοινωνία και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση. Τη μέρα που κατατέθηκε ο πρώτος κατάλογος μαρτύρων και οι εκπρόσωποι της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση είπαμε ξεκάθαρα ότι είναι ένας πρώτος κατάλογος, δεν απορρίψαμε επί της αρχής κανένα άλλο αίτημα μαρτύρων.

Ο πρώτος κατάλογος συμφωνούσε περίπου 75% με τα αιτήματα για κλητεύσεις της αντιπολίτευσης και υποσχεθήκαμε ότι εντός μηνός θα επικαιροποιήσουμε τον κατάλογο αυτό με βάση και τις πρώτες καταθέσεις. Ουδέποτε αρνηθήκαμε την κλήτευση ούτε του κ. Μηλωνάκη, ούτε ο ίδιος αρνήθηκε κάτι τέτοιο, ούτε κανενός άλλου μάρτυρα.

Σε μια σειρά από απαντήσεις και σε ενημερώσεις πολιτικών συντακτών και σε τηλεοπτικές μου συνεντεύξεις, έχω πει ότι κανείς δεν εξαιρείται, αλλά μένει να δούμε τι θα προκύψει από στοιχεία και δεδομένα ώστε να επικαιροποιηθεί αυτός ο κατάλογος».

«Ο λόγος που επέλεξε ο κ. Μυλωνάκης, ο οποίος ήδη έχει καταθέσει δύο φορές, έχει απαντήσει δύο φορές στη Βουλή, ο λόγος που επέλεξε να στείλει αυτή την επιστολή πριν από την παρέλευση αυτού του μήνα είναι γιατί έχουμε δει ότι έχει κολλήσει η βελόνα στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν θέλει να ακούσει τι λένε πραγματικά οι μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή και αντί να συζητάμε για το τι λένε, επιμένουν και λένε "πότε θα καταθέσει ο Μυλωνάκης, πότε θα καταθέσει ο Μυλωνάκης;". Τους έχει λυπηθεί η ψυχή μου, πραγματικά δηλαδή, τους εκπροσώπους των κομμάτων.

Οπότε για να μην κολλάει η βελόνα, όπως έχει πει και ένα στέλεχος υψηλά ιστάμενο του ΠΑΣΟΚ, για να ξεκολλήσει η βελόνα τουλάχιστον σε αυτό, γιατί σε άλλα πράγματα δεν φαίνεται ότι ξεκολλάει, το είπε από την αρχή ο κ. Μυλωνάκης, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για να προχωρήσουμε παρακάτω» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν θα αλλάξει χρονικά η σειρά κλήτευσης των μαρτύρων. Θα γίνει όπως προβλέπεται και όπως αποφασίσει η εξεταστική επιτροπή. Για να σταματήσει αυτό το παραμύθι, το είπε ο κ. Μυλωνάκης να τελειώσει και αυτή η ιστορία και όπως έχω πει, όποιος άλλος κριθεί με βάση στοιχεία ότι πρέπει να πάει να δώσει απαντήσεις, θα πάει να δώσει απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν τι άλλο θα μπορούν να πούνε, ας ακούσουν τις καταθέσεις να καταλάβουν τι συμβαίνει, γιατί πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη πληγή το ζήτημα αυτό που έχουμε όλοι ευθύνη.

Εμείς δεν είμαστε εδώ για να πάμε σε μια λογική διάχυσης των ευθυνών, δεδομένου το γεγονότος ότι έχουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη, δεν πρόκειται να κρύψουμε τη δική μας ευθύνη. Και προφανώς και δεν είναι άδειασμα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κανένας από την κοινοβουλευτική μας ομάδα δεν αρνήθηκε την κλήτευση ούτε του κ. Μυλωνάκη, ούτε κανένας άλλου. Απλά πρέπει να μην παραποιούμε την πραγματικότητα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για Ερντογάν-ΗΠΑ και απόλυση Τούρκου δημοσιογράφου

«Δεν ήξερε ο Τούρκος συνάδελφός σας να πάρει "παράδειγμα" τα κόμματα της ελληνικής αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης και αντί να πει αυτό το οποίο είπε και έχασε τη δουλειά του, κάτι το οποίο είπε είναι πάρα πολύ λυπηρό, προφανώς για κάθε άνθρωπο που χάνει τη δουλειά του, να πει αυτά τα οποία είπαν τα κόμματα της ελληνικής αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης που μίλησαν για "σαρωτική επίσκεψη"" και να μη χάσει τη δουλειά του. Δηλαδή για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει. Κάποιοι στην Ελλάδα και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση και κάποια μέσα ενημέρωσης, "διάβασαν" μια επίσκεψη ενός ξένου ηγέτη για την οποία εμάς δεν μας πέφτει λόγος ως κυβέρνηση, αλλά για να δείτε το φαινόμενο, με εκατό φορές καλύτερο τρόπο για εκείνον, από ότι δημοσιογράφοι και αναλυτές της ίδιας του της χώρας. Σε αυτό το σημείο απελπισίας έχει φτάσει ένα κομμάτι του ελληνικού πολιτικού συστήματος, κυρίως της άκρας δεξιάς. Προκειμένου να "χτυπήσουν" την κυβέρνηση, στην πραγματικότητα τη χώρα μας, τη χώρα τους και τη χώρα μας, τη χώρα όλων μας, την Ελλάδα, γίνονται "βασιλικότεροι του βασιλέως" και παρουσιάζουν μια επίσκεψη με καλύτερο τρόπο ως προς το πόσο σημαντική ήταν για μια άλλη χώρα, από δημοσιογράφους της άλλης χώρας.

Αυτό νομίζω ότι ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να δουν οι πολίτες τι συμβαίνει τους τελευταίους μήνες από τα κόμματα, κυρίως δεξιότερα ημών και κάποια μέσα ενημέρωσης που παίζουν τα ρέστα τους με το αφήγημα περί υποχωρητικότητας, δήθεν ενδοτικότητας, αποτυχίας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, το οποίο είναι ό,τι πιο ανυπόστατο, ό,τι πιο εκτός τόπου και χρόνου, εκτός πραγματικότητας, έχει κληθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση αυτή. Εμείς μένουμε στα δικά μας. Ήταν μια ακόμα παραγωγική επίσκεψη και συνολικά παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού και σε επίπεδο εξοπλιστικών προγραμμάτων, με την κατασκευάστρια εταιρία των F-16 και των F-35 που προχωράνε και δεν έχουν τεθεί υπό αίρεση και υπό αμφισβήτηση. Γιατί εμάς μας νοιάζουν τα δικά μας, όχι τα των άλλων. Οι επαφές που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε όλα τα επίπεδα ήταν εξαιρετικά παραγωγικές. Η ομιλία του πέρασε και νομίζω κατάφερε να περάσει όλα τα μηνύματα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια ετέθη σε αυτό το επίπεδο το ζήτημα της άρσης του casus belli και πολλά ακόμα για τα οποία έχουμε ήδη απαντήσει, αλλά δεν μπορούσα να μην σταθώ, με αφορμή αυτό που με ρωτήσατε, σε ένα παράδοξο το οποίο νομίζω ίσως είναι και ένα μάθημα για το πόσο εγκρατείς πρέπει να είμαστε. Πληθυντικός ευγενείας είναι ο αριθμός που χρησιμοποιώ, γιατί πάρα πολύ απλά κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με την κοινή λογική».