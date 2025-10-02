Η Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος το οποίο μπλόκαρε τις έρευνες για τα Τέμπη( σύμβαση 717 και ΟΠΕΚΕΠΕ) αλλά ευελπιστεί αλλάξει, όπως την διαβεβαίωσε χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε η Λάουρα Κοβέσι πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήρθε στη χώρα μας για να μείνει και θα συνεχίσει τη μάχη κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος παρά τις παρεμβάσεις και τις απειλές που έχει κατά καιρούς δεχτεί. Η Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος το οποίο μπλόκαρε τις έρευνες για τα Τέμπη( σύμβαση 717 και ΟΠΕΚΕΠΕ) αλλά ευελπιστεί αλλάξει, όπως την διαβεβαίωσε χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Η κ. Κοβέσι αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη τελωνειακή απάτη που αποκαλύφθηκε, μετά τη συντονισμένη επιχείρηση με την ονομασία «Καλυψώ», τη σύμβαση 717 η οποία, όπως είπε, αν είχε υλοποιηθεί, η τραγωδία των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί αλλά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ζημίωσε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ μίλησε και για την έρευνα που διενεργείται για τα σπιτάκια ανακύκλωσης αλλά και για το καλώδιο που αφορά την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας Κύπρου.

«Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει. Τέλος τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος», τόνισε η Λάουρα Κοβέσι δίνοντας το στίγμα των κινήσεων της ΕυρωπαΪκής Εισαγγελίας γενικότερα αλλά και για την υπόθεση μεγάλης απάτης στα τελωνεία. Αναφερόμενη στην υπόθεση Καλυψώ μίλησε για εγκληματικές οργανώσεις που συμμετείχαν τελεωνειακοί, φορολογικές αρχές, και δημόσιοι λειτουργοί. Μίλησε για νέα ήπειρο εγκλήματος και επέστησε την προσοχή ότι το οργανωμένο έγκλημα δυναμώνει σε βάρος ευρωπαϊκών χωρών.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πρόσθεσε πάντως πως στις χθεσινές συναντήσεις της με κυβερνητικούς και θεσμικούς αξιωματούχους, συμφωνήθηκε να υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο για την πάταξη της τελωνειακής απάτης αλλά και τη μη απόδοση ΦΠΑ, ενώ διευκρίνισε πως οι έλληνες ευρωπαίοι εισαγγελείς θα διερευνήσουν όλες τις υποθέσεις σε βάθος.

Για τον ΟΠΕΚΕΠE: Για πολλά χρόνια κάποιοι έκλεβαν χρήματα τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος είναι το ακρωνύμιο της διαπλοκής, της διαφθοράς και του νεοποτισμού, υπογράμμισε η κ. Κοβέσι για το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων. Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον στάβλο του Αυγεία, είπε η κυρία Κοβέσι, ενώ δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη από τους εθνικούς εισαγγελείς, τους οποιους χαρακτήρισε άριστους και θαρραλέους. Είμαστε εδώ παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού και πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ σε συνεργασία με το εθνικό κλιμάκιο και τις ελληνικές αρχές.



Για τα Τέμπη: Η κ. Κοβέσι εξέφρασε τα βαθιά της συλλυπητήρια στους συγγενείς θυμάτων και επανέλαβε ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία αν το έργο (717) ήταν εκτελεσμένο στην ώρα του και σωστά. «Για να κλείσει αυτή η πληγή πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη», υπογράμμισε ενώ πρόσθεσε ότι οι δικαστικές διαδικασίες δεν μπορεί να γίνονται δημόσια μέσω των τηλεοράσεων.

Η κ. Κοβέσι επεσήμανε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανεξάρτητη, λέγοντας: «Αυτή είναι η δομή μας και ο κανονισμός μας Κανένας ούτε σε εθνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να παρέμβει στο έργο μας. Οι επικρίσεις που ακούγονται είναι fake news. Φαινόμενα διαφθοράς υπάρχουν παντού και όχι μόνον στην Ελλάδα και ο περιορισμός τους είναι ο προορισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Αρθρο 86

«Αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τις δυσκολίες του αντιμετωπίσαμε στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να μην συμβεί και πάλι αυτό, θα πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα. Μετά την χθεσινή μου συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης μας δηλώθηκε η πρόθεση ότι θα προχωρήσει αυτή η αλλαγή. Αλλάξτε το σύνταγμα για να μην συμβούν και πάλι αυτά», τόνισε η κ. Κοβέσι.

Καλώδιο

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας επιβεβαίωσε την ύπαρξη έρευνας για το καλώδιο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο.

Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι απολύτως ανεξάρτητη σε όλες τις έρευνες. Θα συζητήσουμε την επέκταση της θητείας ελλήνων εισαγγελέων για όσους λήγει η θητεία τους. Ερωτηθείσα σχετικά είπε πως έχει δεχτεί πολλές απειλές, αλλά δεν μιλά γι αυτές δημοσίως. Ωστόσο αν την απειλήσει κάποιος πολιτικός θα μιλήσει αμέσως δημοσίως...

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι παραχώρησε τη συνέντευξη Τύπου στο 3ο Τελωνείο Πειραιά , στο Πέραμα, ένα χώρο που επέλεξε για να αναδείξει τη μεγάλη επιτυχία που φέρει τη "σφραγίδα" της στην εξάρθρωση του δικτύου εγκληματικής απάτης με υποτιμημένες εισαγωγές από την Κίνα , μια επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Καλυψώ» η οποία ήταν και ο αρχικός λόγος της επίσκεψης της στην Ελλάδα.

Η κ. Κοβέσι χρειάστηκε να επαναλάβει πολλές φορές πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανεξάρτητη και πως είναι ένας θεσμός που θα υπάρχει «παρά τους εκφοβισμούς» ενώ στήριξε τους ικανούς και "θαραλλέους' όπως τους χαρακτήρισε συναδέλφους της στην Ελλάδα για το έργο τους, δηλώνοντας την πρόθεσή της να παρατείνει τη θητεία τους. «Το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένας θεσμός που ήρθε για να μείνει, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Προειδοποιώ τους πάντες όσους έχουν τέτοιους σκοπούς να το ξανασκεφτούν. Είμαι περήφανη για το γραφείο των Ελλήνων ευρωπίων εισαγγελέων».

Αναφερόμενη στο σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων η Λάουρα Κοβέσι είπε: «Για πολλά χρόνια κάποιοι έκλεβαν τα χρήματα αγροτικών επιδοτήσεων από την ΕΕ αλλά ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον στάβλο του Αυγεία», ενώ πρόσθεσε: «Είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε αυτή τη κατάσταση…Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα ριάλιτι σόου της τηλεόρασης. Μην βάζετε τους μάρτυρες (σ.σ. των υποθέσεων) να μιλούν στην τηλεόραση» είπε και τόνισε

Αναφερόμενη στον νόμο περί ευθύνης υπουργών για τον οποίο έχει διατυπώσει της θέση πως πρέπει να αναθεωρηθεί η κ. Κοβέσι σημείωσε πως δεν είναι χαρούμενη για την ύπαρξη του καθώς αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία..

«Δικό μας καθήκον είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει δίκαιη και αποτελεσματική έρευνα για ένα μέρος, όμως της έρευνας υπήρξαν εμπόδια. Αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί….Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε αυτή τη πληγή είναι η απόδοση Δικαιοσύνης αλλά λόγω του άρθρου 86 αυτό δεν συνέβη» τόνισ, συμπληρώνοντας: «Για να μην συμβεί και πάλι αυτό, θα πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα. Μετά την χθεσινή μου συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης μας δηλώθηκε η πρόθεση ότι θα προχωρήσει αυτή η αλλαγή. Αλλάξτε το σύνταγμα για να μην συμβούν και πάλι αυτά» ανέφερε.

Η κ. Κόβεσι υπογράμμισε το θέμα είναι

πως καταγράφουμε τα φαινόμενα διαφθοράς . Θα μιλήσω για δύο διαφορετικά φαινόμενα. «Υπάρχει διαφθορά με τις αγροτικές επιδοτήσεις και σε άλλα κράτη μέλη.

Οταν μιλάμε για υποθέσεις τελωνιακές, δεν είναι μόνο ο λιμένας του Πειραιά εκτεθειμένος. Όλα τα λιμάνια στην Ευρώπη είναι. Η κοκαϊνη δεν έρχεται από τον ουρανό, δε χιονίζει…έρχεται από τα λιμάνια. Υφιστάμεθα μια εισβολή από εγκληματικές οργανώσεις που έρχονται από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα. Το θέμα της διαφθοράς δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι γενικό».

Η κ. Κοβεσι εξήγησε πως γίνεται έρευνα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης αλλά είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε ανοίξει φάκελο, πραγματοποιούμε έρευνα. Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας βρισκόμαστε τώρα. Θα εξετάσουμε όλες τις διαστάσεις της υπόθεσης».

Επιπλέον , διευκρίνισε ότι αν και υπήρξαν φήμες για λαθρεμπόριο στην υπόθεση των Τεμπών, δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να ανοίξει έρευνα. «Δεν θα εμμείνω, δε θα πω πολλά. Υπήρχαν φήμες για λαθρεμπόριο, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πληροφορίες γαι να ανοίξει έρευνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια κομμάτια πληροφοριών, που δε δίνουν τη δυνατότητα ανοίγματος υπόθεση.