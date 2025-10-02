Ξεκίνησε το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική ενώ ήδη έχει εκδοθεί 112 στη Λακωνία όπου σημειώνονται σφοδρές καταιγίδες.

Ξεκίνησε η βροχή σε πολλές περιοχές της Αθήνας ενώ τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα σημειωθούν σφοδρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα καθώς η Αττική δεν θα είναι η μόνη περιοχή που θα βρεθεί στη δίνη της. Σύμφωνα με το windy, τις επόμενες ώρες καταιγίδες θα σημειωθούν σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο και νότια Πελοπόννησο.

Προς το βράδυ η κακακαιρία θα κινηθεί ανατολικότερα και θα επηρεάσει Κυκλάδες, Ήπειρο, δυτική Μακεδονία, δυτική Πελοπόννησο και νησιά Βορείου Αιγαίου.

Η δυσκολότερη ώρα την κακοκαιρίας θα είναι το πρωί της Παρασκευής όπου το βόρειο Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα αλλά και η Θράκη θα δεχτούν σφοδρές καταιγίδες.

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας

Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο καιρού

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία

ε. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες.

στ. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

ζ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.