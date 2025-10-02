Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων που έκαναν αναφορά για χιόνια στις κορυφές των βουνών.

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στις κορυφές των βουνών. Συγκεκριμένα, στα λευκά ντύθηκε η κορυφή του Ολύμπου, σύμφωνα με την φωτογραφία του forecast weather.

Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί σε καταφύγιο του Ολύμπου σε ύψος 2648 μέτρων.

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid022iUWBkwT7MRWf3B5AS2BjZjWGoNwJJwboAPJS6P36mrawCJ3yNFtprQiJwLeZGYSl}

Χτες, ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε λόγο για πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 8 βαθμούς και για χιονοπτώσεις τα ξημερώματα της Πέμπτης από 1300 ετρα και πάνω.