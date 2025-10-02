Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας έχει αρχίσει να πλήττει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους που αφήνουν ήδη έντονο αποτύπωμα σε αρκετές περιοχές.

Οι πολίτες έχουν λάβει προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, καλώντας τους να βρίσκονται σε επιφυλακή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στα απολύτως αναγκαία.

Η Αττική προετοιμάζεται για το ψυχρό μέτωπο

Η νότια Πελοπόννησος είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με καταρρακτώδεις βροχές να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια, το ψυχρό μέτωπο αναμένεται να περάσει από το λεκανοπέδιο της Αττικής μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας έντονα και ξαφνικά καιρικά φαινόμενα.

«Τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στο λεκανοπέδιο δεν θα οφείλονται τόσο στον συνολικό όγκο βροχής, όσο στη ραγδαιότητα και την ένταση των καταιγίδων», εξηγεί ο μετεωρολόγος, προειδοποιώντας για πιθανές μικροπροβλήματα σε δρόμους και υποδομές.

Συναγερμός για πλημμυρικά επεισόδια

Οι περιοχές της βόρειας Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου βρίσκονται επίσης σε επιφυλακή.

Ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων είναι υπαρκτός, ιδιαίτερα στις εξής περιοχές:

Βόρεια Λάρισα, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία: από το μεσημέρι της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής.

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα: από το βράδυ της Τετάρτης έως το μεσημέρι της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου.

