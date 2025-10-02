Έντονο κύμα κακοκοκαιρίας, από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, θα διασχίσει τη χώρα σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα είναι μία ημέρα κακοκαιρίας, μία ημέρα οργανωμένης κακοκαιρία. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, είναι το πρώτο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας για το φετινό φθινόπωρο και θέλει προσοχή γιατί θα πέσει αρκετό νερό σε κάποιες περιοχές.

Το μέτωπο καταιγίδων τις επόμενες ώρες αναμένεται να διασχίσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα καθώς εμφανίζει μία μετατόπιση από τα δυτικά προς τα βορειοανατολοικά. Περιμένουμε να δώσει και πολλά χιλιοστά βροχής, αυξημένη συχνότητα κεραυνών ή και χαλαζοπτώσεις.

Για τον νομό Αττικής περιμένουμε να μας έρθουν οι καταιγίδες μέσα στο μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα. Ένα πέρασμα από βροχές και καταιγίδες, που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Θα είναι μία αρκετά δύσκολη κατάσταση και για το λεκανοπέδιο. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο θα έχουμε καταιγίδες οι οποίες θα εστιάζονται γύρω από τον νομό σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις.Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία η οποία θα πέσει μέσα στη νύχτα και θα κάνει αρκετή ψυχρούλα το πρωί της Παρασκευής.

Πιο αναλυτικά σήμερα:

Η κακοκαιρία θα εισέλθει στον ηπειρωτικό κορμό για να καταλήξει να απασχολήσει τις πρώτες βραδινές ώρες ανατολικά βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτό το σύστημα καταιγίδων κουβαλάει και πολλές βροχές, πράγμα το οποίο σημαίνει οτι δεν αποκλείεται να δούμε σε κάποιες περιοχές και μικροπλημμυρικά επεισόδια.

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα ξεκινήσει ο άστατος καιρός και αργότερα θα επηρεαστεί το Αιγαίο και το δυτικό τμήμα της Κρήτης.

Οι άνεμοι με τοπικά πολύ ισχυρές εντάσεις, καθώς όμως μετατοπίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας πιο βορειοανατολικά, θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέσα στο Ιόνιο, με τοπικά θυελλώδεις εντάσεις. Αυτός ο βορειοδυτικός άνεμος θα είναι και το αίτιο οπου θα μεταφέρει αυτήν την πολύ ψυχρή αέρια μάζα. Θα κάνει κρύο σήμερα το βράδυ σε πολλές περιοχές της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας. Αυτή η πτώση του υδραργύρου θα οδηγήσει και στα πρώτα αξιόλογα χιόνια σε μγάλα υψόμετρα της βόρειας - βορειοδυτικής χώρας.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσει στους 12 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία και στα βόρεια τμήματα της χώρας έως και 18 βαθμούς. Σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία θα είναι πιο υψηλή.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σιγά σιγά θα μετατοπιστεί η κακοκαιρία προς το ανατολικό Αιγαίο, θα αφήσει και αστάθεια προς τη δυτική - ηπειρωτική χώρα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα αρχίσει να ανοίγει ο καιρός. Σάββατο και Κυριακή, ήπιες οι καιρικές συνθήκες και πάμε για ένα εξπρές κύμα κακοκαιρίας το διήμερο Δευτέρα με Τρίτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd7jvyd7ixax?integrationId=40599y14juihe6ly}