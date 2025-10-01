Η ανάρτηση Φάμελλου για την βράβευση του Ισραηλινού δημοσιογράφου, Γκιντεόν Λεβί.

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Γκιντεόν Λεβί, βραβεύτηκε σήμερα από τον Χάρη Δούκα σε μια ειδική τελετή στο δήμο της Αθήνας, με τον Σωκράτη Φάμελλο να τονίζει:

«Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Γκιντεόν Λεβί, με την ηρωική και συνεπή του στάση, αποδεικνύει τι σημαίνει ελεύθερη φωνή, δικαιοσύνη, πατριωτισμός, αλλά και τι σημαίνει πραγματική δημοσιογραφία:

Να λες την Αλήθεια και να υπηρετείς το Δίκαιο απέναντι στην εξουσία, με κάθε κόστος.

Η φωνή του και η στάση του είναι μήνυμα για όλους μας. Η Ελευθερία απαιτεί αγώνες και θυσίες. Σε αντίθεση με τη σιωπή, που σημαίνει συνενοχή.

Στη σημερινή του βράβευση απο τον δήμαρχο Αθηναίων, του έδωσα συγχαρητήρια για τη στάση του απέναντι στη Γενοκτονία προς τον Παλαιστινιακό λαό και για τις θέσεις του υπέρ της Δικαιοσύνης, της Ειρήνης, των αποφάσεων του ΟΗΕ, αλλά και για τη διαχρονική του πορεία.

Και του δήλωσα ότι στεκόμαστε δίπλα του. Σθεναρά και περήφανα.

Διότι είναι χρέος μας να αναγνωρίζουμε και να στηρίζουμε εκείνους που παλεύουν για την Ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα!».

