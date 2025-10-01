Ξεκινάει από σήμερα η κακοκαιρία και η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα κάνει λόγο στο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ. Η κακοκαιρία που θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή θα πλήξει πολλές περιοχές με έντονες καταιγίδες και κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις και επικίνδυνα φαινόμενα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης

Απόψε αναμένεται να ξεκινήσει μια ισχυρή κακοκαιρία που θα διαρκέσει περίπου δύο 24ωρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το νέο κύμα φέρνει μαζί του βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, ενώ οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν έντονες διακυμάνσεις ανά περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα, ο καιρός τις επόμενες μέρες θα «κινείται» ανάμεσα σε τρεις εποχές: φθινόπωρο με βροχές, χειμώνας με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια στα βουνά, και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες στα νότια, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι η χώρα θα χρειαστεί να είναι σε επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για έντονα φαινόμενα, ενώ υπάρχει πιθανότητα νέας κακοκαιρίας από την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για την εξέλιξη του καιρού.