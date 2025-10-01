Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναλυτικά οι προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Εκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς από αύριο Πέμπτη κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει τη χώρα και θα διαρκέσει ένα 48ωρο, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ:

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) - Παρασκευής (3-10-25).

Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.

Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12ωρο.

Κολυδάς: Οι περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα

Η επιδείνωση του καιρού θα επηρεάσει πρώτα τα Ιόνια νησιά και τα δυτικά ηπειρωτικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star Θοδωρή Κολυδά.

Σύμφωνα με τον Θ. Κολυδά, αναμένονται υψηλά επίπεδα βροχής, σε τοπικό επίπεδο, ενώ αυξημένο θα είναι το επίπεδο επικινδυνότητας στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας και στην Κεντρική Μακεδονία.

Προς το βράδυ της Πέμπτης, το σύστημα θα οργανωθεί περισσότερο και θα σχηματίσει βαρομετρικό χαμηλό με μετωπική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Σταδιακά θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως τη Θράκη - με ιδιαίτερη προσοχή σε Ξάνθη και Κομοτηνή - καθώς και το Βόρειο & Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα καταστεί άστατος, ενώ από τα δυτικά τα φαινόμενα θα παρουσιάζουν εξασθένηση, αναφέρει ο Θ. Κολυδάς.

H ανάρτηση του μετεωρολόγου του Star Θοδωρή Κολλυδά:

«Σας παρουσιάζουμε μια σύνθεση των κυριότερων μοντέλων καιρού που χρησιμοποιούν τόσο η ΕΜΥ όσο και το ΕΑΑ/meteo. Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι η επερχόμενη επιδείνωση (μάλλον κακοκαιρία) θα ξεκινήσει απόψε το βράδυ , από τα δυτικά, επηρεάζοντας πρώτα τα Ιόνια νησιά και τα δυτικά ηπειρωτικά, και στη συνέχεια θα κινηθεί ανατολικά. Στο τοπικό επίπεδο αναμένονται υψηλά επίπεδα βροχής, που ανεβάζουν σημαντικά τα όρια επικινδυνότητας στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας και στην Κεντρική Μακεδονία (όπως φαίνεται και στο σχετικό χάρτη) .

Προς το βράδυ της Πέμπτης, το σύστημα θα οργανωθεί περισσότερο και θα σχηματίσει βαρομετρικό χαμηλό με μετωπική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Σταδιακά θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως τη Θράκη —με ιδιαίτερη προσοχή σε Ξάνθη και Κομοτηνή— καθώς και το Βόρειο & Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα καταστεί άστατος, ενώ από τα δυτικά τα φαινόμενα θα παρουσιάζουν εξασθένηση.

Εν αναμονή του εκτάκτου Δελτίου από την ΕΜΥ. Περισσότερα στα δελτία ειδήσεων του Star».

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Οργανωμένη κακοκαιρία 48 ωρών θα σαρώσει τη χώρα

Απόψε αναμένεται να ξεκινήσει μια ισχυρή κακοκαιρία που θα διαρκέσει περίπου δύο 24ωρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το νέο κύμα φέρνει μαζί του βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, ενώ οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν έντονες διακυμάνσεις ανά περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο καιρός τις επόμενες μέρες θα «κινείται» ανάμεσα σε τρεις εποχές: φθινόπωρο με βροχές, χειμώνας με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια στα βουνά, και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες στα νότια, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι η χώρα θα χρειαστεί να είναι σε επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για έντονα φαινόμενα, ενώ υπάρχει πιθανότητα νέας κακοκαιρίας από την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για την εξέλιξη του καιρού.

