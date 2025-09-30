Παραλύει την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου η χώρα λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου για το 13ωρο.

Χωρίς ΜΜΜ θα μείνει η Αθήνα την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου καθώς οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, που προκήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Στην απεργία μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν, το προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων (γιατροί, νοσηλευτές, ΕΚΑΒ), καθηγητές και δάσκαλοι, δικαστικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, ταξί και πλοία. Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία είχε αποφασίσει να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας αλλά η απεργία τους κρίθηκε παράνομη έπειτα από προσφυγή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Έτσι οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως επίσης και η ΠΟΕΔΗΝ ενώ απόφαση συμμετοχής στην απεργία πήρε και η ΠΟΣΔΕΠ.

Το κεντρικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Επίσης, στις 10:30 στα προπύλαια θα γίνει η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ.

Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, τραμ και ηλεκτρικός

Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και ο ηλεκτρικός (Γραμμή 1) θα λειτουργήσουν από τις 9:00 έως τις 17:00 προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση των διαδηλωτών στα συλλαλητήρια και τις προσυγκεντρώσεις.

Οι εργαζόμενοι, σε ανακοινώσεις τους, αναφέρουν τα κύρια αιτήματα της απεργίας: «Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους. Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας».

Τα τελευταία δρομολόγια στο μετρό

Οι γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό όπως και το τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του μετρό προς και από το αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά): Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 και 3 μετρό: Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο τραμ

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 και 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00 καθώς συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας. Παράλληλα, κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, στις λεωφορειακές γραμμές που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Χωρίς σιδηρόδρομο, προαστιακό και ταξί

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ). Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train «λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.

Στην πανελλαδική απεργία συμμετέχουν και οι οδηγοί ταξί. Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε τη συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

«Ο Κλάδος των Ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας ενώνει τη φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια:

- Στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό.

- Στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

- Στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες.

- Στη μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ. Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σταθερότητα και σεβασμό στην εργασία μας».