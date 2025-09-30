Τροποποιήσεις των δρομολογίων λόγω της απεργίας της 1ης Οκτωβρίου.

Τα σωματεία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Τετάρτης (1/10), κάτι που σημαίνει ότι θα τροποποιηθούν τα δρομολόγια.

Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Στις 09:00 θα ξεκινήσει σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων, μετά τη λήξη της στάσης εργασίας, ενώ πριν από τις 21:00 θα ξεκινήσει η προοδευτική απόσυρσή τους στα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, στις λεωφορειακές γραμμές που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Τα τελευταία δρομολόγια στο μετρό

Οι γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό όπως και το τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του μετρό προς και από το αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά): Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 και 3 μετρό: Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο τραμ

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 και 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):