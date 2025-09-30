Έρχεται νέα ισχυρή κακοκαιρία, οι περιοχές που θα σφυροκοπηθούν από την ένταση των καταιγίδων.

Κακοκαιρία προ των πυλών φέρνει τα πάνω κάτω στο καιρικό σκηνικό των επόμενων ημερών με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά σε νέα του ανάρτηση να ξεδιπλώνει το πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα αλλά και ποιες περιοχές θα «δοκιμαστούν» από έντονες και ισχυρές καταιγίδες.

Πώς θα φτάσουμε στην κακοκαιρία Πέμπτης και Παρασκευής - Οι περιοχές

Ο μετεωρολόγος του STAR αποτυπώνει όλη την εξέλιξη των φαινομένων που θα φέρει μαζί της η επερχόμενη κακοκαιρία. Σύμφωνα με την πρόγνωσή του και τα μέχρι στιγμής δεδομένα «Από το απόγευμα της Τετάρτης οργανώνεται βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία, το οποίο σταδιακά θα κινηθεί προς το Ιόνιο. Από το πρωί της Πέμπτης θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, κινούμενο ανατολικότερα, με έντονα φαινόμενα κυρίως μετά το μεσημέρι. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, συνιστάται προσοχή πέραν της δυτικής Ελλάδας και στα βόρεια την Πέμπτη, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα την Παρασκευή.»

Η κακοκαιρία όπως όλα δείχνουν θα έχει ένταση και διάρκεια τουλάχιστον δύο ημερών (Πέμπτη και Παρασκευή) με τους πολίτες των επηρεαζόμενων περιοχών να καλούνται να λάβουν μέτρα προφύλαξης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι οταν μια περιοχή βρίσκεται «στο μάτι των φαινομένων», σημαίνει ότι βρίσκεται στο επίκεντρο των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, όπου η ένταση των φαινομένων θα είναι μεγαλύτερη χωρίς όμως να αποκλείεται να επηρεαστούν και οι γύρω περιοχές.

Κακοκαιρία: Η εξήγηση Κολυδά για το διήμερο με έντονες και δυνατές βροχές

Νωρίτερα ο κ. Κολυδάς είχε σημειώσει ότι «Το ανώτερο χαμηλό που δημιουργείται στην Αδριατική κίνειται προς την περιοχή μας προκαλώντας πολλές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και και αύριο θα ξεκαθαρίσουμε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν καθώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις.»

