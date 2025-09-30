Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Πέμπτη και κυρίως Παρασκευή.

Το φθινόπωρο δείχνει τα… δόντια του, καθώς από την Πέμπτη (2/10/2025) αναμένεται νέα κακοκαιρία που θα σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος τόνισε πως «μετά από αρκετό καιρό, ένα καλά οργανωμένο σύστημα θα μας επισκεφθεί το διήμερο Πέμπτης – Παρασκευής». Όπως σημειώνει, τα κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις, οι έντονες καταιγίδες, οι πολύ δυνατοί άνεμοι στα πελάγη, η πτώση της θερμοκρασίας σε Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά της Βορειοδυτικής χώρας. Ειδικά στη Δυτική Μακεδονία δεν αποκλείεται να χιονίσει ακόμη και από τα 700–800 μέτρα υψόμετρο, κυρίως από το βράδυ της Πέμπτης προς τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αργά το βράδυ της Τετάρτης, ενώ μέχρι το τέλος της Πέμπτης θα έχει επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα. Την Παρασκευή τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στο ανατολικό Αιγαίο, την ώρα που σε πολλές περιοχές θα συνεχιστούν οι βροχές, αλλά με μικρότερη ένταση. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής το σύστημα φαίνεται να εξασθενεί, αφήνοντας πίσω του μόνο κάποιες τοπικές βροχές το Σάββατο.

Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ωστόσο, και η Αττική θα δεχθεί βροχές και πιθανές καταιγίδες μέσα στην Πέμπτη.

Τέλος, ο κ. Καλλιάνος σχολίασε και τη χρήση του 112, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνεται με προσοχή και όχι άκριτα. Όπως εξήγησε, τα ραντάρ και τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν με σαφήνεια την πορεία και την ένταση των φαινομένων, γι’ αυτό και είναι σημαντικό ο συνδυασμός των δεδομένων με την εμπειρία των προγνωστών να καθορίζει πότε χρειάζεται πραγματικά η αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων.